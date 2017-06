El Lorca se olvida de David Vidal, héroe del ascenso a Segunda

Un ascenso no es sinónimo de continuidad. Si Álvaro Cervera lo consiguió al frente del Cádiz CF, David Vidal no ha podido conseguirlo en Lorca. Al igual que el míster cadista, el que en su día fuese entrenador de la escuadra cadista hizo lo más difícil: recuperar a un equipo tocado para ascenderlo a Segunda. Sin embargo, un éxito rotundo no siempre es recompensado de idéntica manera.

A punto de cumplir 67 años, el míster gallego recaló en el Lorca hace un par de meses para sustituir a Julio Algar. Su llegada dio lugar a una reacción que hizo que el Lorca se proclamara campeón del Grupo IV de Segunda B. Así llegó al ‘play off’ de ascenso entre campeones en el que superó al Albacete para subir de categoría, con otro excadista como Abel Gómez en sus filas.

Así lo ha anunciado el Lorca en un comunicado oficial. David Vidal terminaba contrato a finales de este mes y en la nota se apunta: «No seguirá al frente del banquillo del equipo la próxima temporada». Y se añade: «Desde el club queremos darle las gracias por su trabajo y su profesionalidad durante el tiempo que ha estado con nosotros, así como desearle toda la suerte del mundo tanto a nivel profesional como personal».

Presidido por el empresario chino Xu Genbao, que a su vez es propietario de la entidad, ahora tocará buscar nuevo entrenador para tan exigente aventura. Mientras, David Vidal trata de asumirlo. «Lo lógico es que, si un técnico asciende, se siga contando con él. No fui al entierro de mi madre para cumplir con mi deber en este club», señala.

Al conocer la noticia, David Vidal destacaba sorprendido: «Tengo apalabrado un año más de contrato con el Lorca FC. ¿Cómo me van a echar?. Después de ascender, Xu Genbao me dio la mano y me dijo que seguiría. Con esta noticia, usted me mata». Pese a todo, aseguraba: «Menos mal que tengo el corazón fuerte, si no la palmo». Según ha explicado el gallego, el club le preguntó si quería seguir trabajando con él después de ascender contra el Albacete «y yo le dije que estaba encantado». «La palabra basta y un pacto verbal entre caballeros va a misa», añadía.