Colas en Carranza de una afición que nunca falla

A las 10 de esta mañana se han abierto las taquillas del estadio Ramón de Carranza y para esa hora ya centenares de aficionados del Cádiz hacían cola para sacar sus entradas para el primer partido del ‘play off’ que medirá al equipo de Ávaro Cervera con el Tenerife este jueves a partir de las 21.00 horas.

Una vez más la respuesta de la hinchada amarilla no se ha hecho esperar. Anoche el Cádiz finalizaba en Valladolid la temporada regular y el club exponía los precios y horarios de taquillas para el importante primer choque de esta semana. La derrota en tierras pucelanas ha hecho que finalmente el Cádiz CF no cuente con el factor campo por lo que el partido de vuelta se jugará en el estadio insular, el Heliodoro Rodríguez López, el domingo. Pero antes, el cadismo no quiere dejar escapar la oportunidad de animar al equipo en el primer duelo en casa de este trascendental ‘play off’ y por eso son muchos los que ya tienen sus entradas. En las taquillas, los primeros abonados ya han retirado esas entradas que ha puesto a la venta la entidad. Como anunció el club, los abonados tienen reservado su asiento hasta el miércoles. También aficionados que no son socios ya han acudido al Ramón de Carranza para no perder la oportunidad de ver este emocionante partido en el que los amarillos tendrán seguro el respaldo de miles de cadistas.

Recordar que los precios son los siguientes:

Abonados

5€ Fondo Norte y Fondo Sur

10€ Prefererencia

15€ Tribuna

No Abonados

35€ Fondo Norte y Fondo Sur

45€ Preferencia

55€ Tribuna

Asimismo, el Cádiz CF informa que las taquillas abren desde mañana domingo en horario de 10 a 20 horas. Los abonados tendrán reservada su plaza hasta el miércoles. Abonados y No Abonados pueden adquirir sus entradas a través del teléfono 902929162.