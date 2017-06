Cervera quería al Getafe y confiaba en ascender

Hace poco más de una semana se le hizo una pregunta a Cervera que el entrenador se negó a responder por respeto a sus colegas. Se le vino a preguntar en la rueda de prensa previa al encuentro de ida ante el Tenerife por cuál era su equipo ‘preferido’ para enfrentarse a él de los tres que estaban en el ‘play off’. Por cuestiones obvias, no quiso responder para no dar un mensaje de sobrado a nadie y no querer parecer prepotente. Pero en su foro interno deseaba jugársela con el Getafe, pese al momento tan bueno en el que ha llegado el conjunto de Pepe Bordalás y como quedó demostrado en la eliminatoria ante el Huesca.

Por descontado que no quería al CD Tenerife. Aunque en el global de la eliminatoria, el Cádiz CF fue muy superior al conjunto insular, lo cierto es que Cervera temía muchísimo el ataque de los de Martí y la cantidad de variantes que podían hacer e hicieron. Además, tenía muy fresco el 0-1 liguero disputado en Carranza en lo que fue un encuentro dominado de principio a fin por los chicharreros, que a tres minutos del final se llevaron los tres puntos con un gol de Amath. Se conoce que estudió muy bien aquel encuentro porque la ida en Carranza el Cádiz Cf ató de pies y manos a un Tenerife que apenas tiró tres veces al arco defendido por Cifuentes en los dos partidos, prórroga incluida.

Tampoco quería a SD Huesca a pesar del repaso que el conjunto oscense se ha llevado del Getafe en el partido de vuelta celebrado en el Coliseum tras el 2-2 de la ida en El Alcoraz, donde por cierto los madrileños desperdiciaron una renta de 0-2 en los compases finales de la segunda parte. A Cervera no le gustaba el once de Anquela después de haberse medido dos veces en Liga. En Carranza se pudo ganar por la mínima tras un gol de Ortuño pero en un choque en el que el Huesca desperdició un penalti. Y en la vuelta, ya en El Alcoraz, los gaditanos empataron en el 93′ gracias a un cabezazo de Ortuño. ¡Ay. Ortuño!

Por todo eso y por más, Cervera quería al Getafe. Y lo quería porque no olvidaba el 3-2 del encuentro disputado en el Coliseum, donde se perdió en el último suspiro por un penalti transformado por Javi Molina muy riguroso. Aquel encuentro marcó un antes y un después en los planteamientos de Cervera. Allí, en Getafe, el Cádiz CF acudía como víctima propicia pero el cordero se convirtió en león a las primeras de cambio. Y es que el Cádiz CF disputó uno de sus partidos más valientes al ir a buscar al rival a tumba abierta. Un resbalón de Sankaré y un penalti en el descuento que no fue marcó el resultado, pro también la mentalidad de Cervera, que dijo días después que “fue un buen partido pero nos marcaron tres”. Y sí, el Cádiz CF se convirtió en más conservador desde entonces hasta… el ‘play off’ de ascenso.

Cervera estaba seguro de que el Getafe era un rival a la medida del Cádiz CF. Primero por la condición de favorito que iba a tener. Y segundo porque la forma de juego del equipo madrileño estaba ya bien estudiada en la fría y calculadora cabeza del ‘catequista’.