Cervera: «Hay que seguir peleando, pudimos ganar pero también perder»

Con la sensación de que pudo pasar de todo en la recta final del partido, Álvaro Cervera se congratulaba con el punto porque “no me gustó nada el desorden final en el que estuvimos a punto de perder el encuentro con la ocasión que tuvo el Násic”.

El técnico hacía referencia a una recta final de encuentro en tras una “segunda parte en la que fuimos mejores. No nos sorprendió el Nástic con la alineción porque suelen jugar con cinco atrás y sabíamos que era una posibilidad. El problema lo tuvimos con los dos puntas del rival. Atacábamos cuando podíamos y de cuando en cuando. Pusimos después a Garrido y todo se niveló. La segunda parte fue mejor nuestra, sin grandes ocasiones, pero hemos podido perder el partido”, insistía el entrenador cadista.

Y es que para Cervera el punto se pudo ir al traste por “la ansiedad de querer ganar contra uno menos. En el fútbol hay que tener iniciativa y hacer las cosas que debemos hacer pero también hay que pensar. Y ellos han tenido un mano a mano que pudo ser clave. Han tenido una clara pero al final daba la sensación que podía pasar cualquier cosa. En el fútbol se pueden hacer cosas para ganar pero también para perder”.

Clave como también lo fue para el Cádiz dos jugadas en ataque concretas, una de Salvi y otra de Ortuño. “La jugada del primer minuto y el penalti han marcado un poco el partido para nosotros. Si las aprovechas puedes ganar. Es una pena, pero se pueden fallar porque esto es fútbol”.

Viendo como queda la jornada el punto del Cádiz no es malo y Cervera lo recuerda pero sabiendo que “hay que seguir peleando. La clasificación no es mala pero tenemos la sensación que cuando fallemos realmente nos vamos a caer. No somos el equipo más virtuoso de la Segunda División”.

Por último, cuestionado por el apoyo de la afición cadista, el técnico no tenía reparos en destacar que “nuestra afición es magnifica y es de las mejores que yo he conocido. Siempre está con su equipo y nuestra afición está siempre apoyándonos. Recibimos solo cariño de ellos”.