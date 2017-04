Cervera, año I

Álvaro Cervera cumple hoy un año como entrenador del Cádiz CF. Doce meses en los que se ha convertido en un mito al ser el artífice del ascenso a Segunda División el pasado mes de junio y de la excepcional trayectoria del equipo cadista en la categoría de plata. 365 días que el cadismo no olvida.

1. 18 abril-17 mayo 2016: Complicado arranque para el sustituto de Claudio

«Yo estaba en casa olvidado y esto es un impulso personal para mí». Así se mostraba Álvaro Cervera hace justo un año. El 18 de abril de 2016 se daba a conocer la noticia: «Álvaro Cervera es el entrenador elegido para sustituir a Claudio Barragán. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, ha cerrado la contratación del técnico de 50 años».

La derrota ante el Almería B (2-1) en la 34ª jornada liguera provocaba el cambio en el banquillo cadista. Claudio Barragán, que había recalado en la entidad cadista el 24 de noviembre de 2014, decía adiós a las puertas de un ‘play off’ de ascenso a Segunda y tras quedarse en el intento de ascender meses antes, cuando Oviedo y Bilbao Athletic se cruzaron en su camino.

A la llegada de Cervera, el Cádiz CF era cuarto con 59 puntos, pero los inicios no fueron sencillos. Todo lo contrario. Con entrenador nuevo no hubo victoria segura porque Aitor, ahora su pupilo y entonces en el Mérida, lo evitó con un gran gol en Carranza (0-1). De su primer once sólo quedan en el Cádiz CF tres jugadores: Aridane, Álvaro García y Güiza.

Luego llegó un insulso empate en Jumilla y la derrota ante el líder UCAM (0-2). El cadismo no creía en el proyecto y pensaba que acceder en la cuarta posición y en esas condiciones a la fase de ascenso no serviría para nada. Cervera, mientras, creía y creía. Iluso pensaban.

Y entonces llegó la primera victoria. Parecía testimonial, pues el Cádiz CF llegaba cuarto al ‘play off’ de todas formas, pero aquel gol de Salvi en Jaén (0-1) iniciaba una racha histórica. Casi dos meses después, los gaditanos volvían a vencer.

2. 18 mayo-17 junio 2016: De Ferrol a Santander, de la desesperanza al ‘#YoCreo’

El Cádiz CF lanza una campaña para la fase de ascenso: ‘#YoCreo’. Al principio pocos creen en ella, pero Cervera y sus hombres la hacen viral con su filosofía.

Siempre paso a paso, partido a partido. Primero con un empate sin goles en el Carranza ante el Racing de Ferrol, luego dando la sorpresa en A Malata con goles de Alvarito y Salvi (1-2). El Cádiz CF pasa de ronda contra pronóstico. El cadismo se empieza a ilusionar.

Cervera sabe lo que tiene y exprime las cualidades de sus hombres al máximo. Servando ocupa el lateral izquierdo como solución de urgencia y cumple. Las alas del Cádiz CF son mortales de necesidad en los contragolpes. El equipo funciona. Soñar es posible.

Y así llega la segunda eliminatoria ante el Racing de Santander, un campeón de grupo que se queda en el camino. David Sánchez desde los once metros pone la primera piedra con el empuje de Carranza. Alvarito, en la vuelta, lleva el delirio al cadismo. En Santander suena ‘Caleta’, El Sardinero tiene su rincón amarillo y la Tacita de Plata vibra en la otra punta de España. Ya todos creen.

3. 18 junio-17 julio 2016: El Cádiz CF sube en Alicante y Cervera se convierte en mito

Y llega la eliminatoria final. Espera un Hércules con ganas de revancha tras la polémica eliminación de la temporada anterior. Es entonces cuando Carlos Calvo la clava con su golpe franco. Un recuerdo imborrable. El ‘efecto Cervera’ da sus frutos. Falta colocar la guinda en el Rico Pérez. Y allí, el 26 de junio de 2016, el Cádiz CF regresa a la categoría de plata más de un lustro después. Cervera y sus hombres saben sufrir hasta que el oportunismo y la magia de Güiza, otrora denostado por el cadismo, eleva al Cádiz CF a los altares. 0-1 y baño de masas. La filosofía de Cervera triunfa y el míster cadista ya había avisado a su homólogo Vicente Mir: «¿Miedo?. Los ojos de mis jugadores reflejan responsabilidad y confianza». Dicho y hecho.

Un día después llegó el apoteósico recibimiento en una Tacita de Plata hasta la bandera. Del ‘#YoCreo’ al ‘#GraciasPor Creer’. De olvidado a convertirse en mito.

Cervera sigue en el banquillo cadista gracias al ascenso (era la condición para su continuidad en el banquillo de Carranza) y comienza un nuevo proyecto. Ahora con Roberto Perera, un viejo conocido, como su hombre de confianza en Cádiz.

4. 18 julio-17 agosto 2016: Vizcaíno, Pina, Cordero y el nuevo e ilusionante proyecto

El 3 de agosto se hace oficial el acuerdo entre Manuel Vizcaíno y Quique Pina. Juan Carlos Cordero se convierte en el nuevo director deportivo del Cádiz CF.

La plantilla, renovada en su totalidad tras el salto de categoría, tiene que cambiar. Es necesario competir. Cervera lo asume: «Hay jugadores que no me harían daño, pero si encontramos algo mejor deben salir». Así llega la presentación en el Trofeo Carranza. Quedan detalles por pulir, pero se da la talla. El Cádiz CF elimina al Atlético, subcampeón de Europa, en los penaltis, y cae en la final ante el Málaga (1-2). El cadismo sigue creyendo.

5. 18 agosto-17 septiembre 2016: La primera victoria del curso llega ante el Getafe de Esnáider

Ortuño da el primer punto en Almería el viernes 19 de agosto. Luego llega otro empate más ante el Mallorca en el debut en Carranza. Cervera sigue fiel a su tradición. Y es entonces cuando llegan las últimas salidas (alguna dolorosa como la de David Sánchez, uno de los ídolos del ascenso a Segunda) y las llegadas finales. Se cierra el mercado estival.

Ais Reig enseña en Anduva la dureza de LaLiga 123 y Cervera lo asume: «Ya no beberemos más agua para que no nos expulsen». Es entonces cuando llega la reacción. Primero eliminando al Levante en la Copa en la tanda de penaltis, con Jesús Fernández como héroe. Luego con la primera victoria liguera ante el Getafe (3-0), que meses antes estaba en Primera. El mes se cierra con una derrota en Reus (1-0).

6. 18 septiembre-17 octubre 2016: La primera crisis mete al Cádiz CF en descenso

Garrido, contra las cuerdas en verano, llevó ante el Numancia la segunda victoria en el inicio del sexto mes de Cervera. Fue la única alegría en un periodo de dudas e interrogantes.

El 0-2 del Oviedo en el Carranza sirve para que Cervera avise a los suyos. «Nos nos engañemos, el Cádiz CF así no puede competir en Segunda». Pese a todo, un partido para olvidar en Vallecas (3-0) y el empate en casa ante el Girona (0-0) mete por primera vez a los gaditanos en la zona de descenso. A todo ello se une la eliminación copera ante el Córdoba en la tercera ronda (1-2).

Cuando todo podía ir peor, Gorka Santamaría dio un punto de oro en la prolongación en la visita al Heliodoro (1-1). En momentos de sufrimiento, el Cádiz CF volvía a responder.

7. 18 octubre-17 noviembre 2016: Lugo, del fin de la ‘era Cervera’ al comienzo de la escalada

El ahora cadista Imaz y Juanma llevaron más dudas a Carranza con el empate del UCAM en un partido controlado (2-2). Ultimátum sobre la mesa: la cita en el Anxo Carro de Lugo era vital para Cervera. El Lugo apretó, puso contra las cuerdas a los cadistas, pero un taconazo magistral de Güiza y la definición de Alvarito impidieron el fin de la etapa de Cervera en el séptimo mes. El carácter de la escuadra gaditana hizo el resto en los minutos finales. Aquella victoria por la mínima (0-1) en un estadio muy complicado dio una nueva vida a Cervera. El Cádiz CF salió del descenso y empezó su resurrección.

La victoria ante el Huesca (gracias al penalti parado por Cifuentes y al gol de Ortuño) unida al empate en el Ciudad de Valencia ante el líder Levante confirmaron la mejoría. Este Cádiz sí tenía identidad.

8. 18 noviembre-17 diciembre 2016: La mejor versión del equipo cierra 2016 en ‘play off’

Fue entonces, durante el octavo mes, cuando el Cádiz CF mostró su mejor versión de toda la temporada. Dejando a un lado el descuido ante el colista Nástic (1-0), el equipo de Cervera goleó a Alcorcón (4-1), Zaragoza (con el 3-0 accede por primera vez al ‘play off’), Córdoba (1-3) y Sevilla Atlético (4-1). Fueron los mejores minutos de un Cádiz CF que despidió a 2016 desde la cuarta plaza y con Cervera cuatro partidos sancionado desde la visita a Córdoba, escenario en el que fue expulsado por protestar la actuación arbitral.

9. 18 diciembre 2016-17 enero 2017: Tras el parón, la magia de Güiza salva al Cádiz CF en Elche

Con el parón navideño llegó la apertura del mercado invernal de fichajes, que poco se movió para el Cádiz CF en sus primeros días. Una victoria en Elche con Güiza en plan estelar (2-3) dio la bienvenida a 2017. Con la derrota ante el Valladolid (0-1) se cerraba la primera vuelta. La cuarta posición era todavía amarilla.

10. 18 enero-17 febrero 2017: Álvaro Cervera ya tiene los refuerzos de invierno

Con un Cádiz CF menos fresco a nivel físico, el revulsivo Aitor dio tres puntos de oro ante el Almería (1-0) y el paso a la tercera plaza era una realidad. El empate en Mallorca (0-0), el triunfo ante el Mirandés (2-1) y la inmerecida derrota en Getafe (3-2) dejaron a los cadistas terceros. Eso sí, teniendo Cervera a su disposición a Iván Malón, Aketxe y Jesús Imaz. Otros como Juanjo, Abel, Mantecón o Carlos Calvo habían dicho adiós.

11. 18 febrero-17 marzo 2017: En Carnaval, el Cádiz CF tira de garra ante la falta de gasolina

El undécimo mes trajo luces y sombras en pleno Carnaval. De la contundente victoria en Soria ante el Numancia (0-3) y el triunfo frente al Rayo (1-0) al empate en casa contra el Reus 0-0) y la derrota en el Carlos Tartiere de Oviedo (2-1). Pese a todo, el equipo sigue en fase de ascenso. Ya sea tercero, cuarto o quinto. «Somos el Cádiz CF, ganamos donde podemos no donde queremos». Cervera siempre avisa.

12. 18 marzo-17 abril 2017: Permanencia garantizada y renovación de Cervera

En su último mes hasta la fecha, Cervera (que recibió cantos de sirena desde Pamplona de cara a la próxima temporada) ha vivido desde el banquillo la heroica victoria en Montilivi ante el Girona (1-2) hasta las cuatro últimas jornadas sin ganar: 0-1 ante el Tenerife, 1-1 en La Condomina frente al UCAM, 1-1 ante el Lugo y 1-1 frente al Huesca en El Alcoraz. De soñar con el ascenso directo a salir reforzado y quinto de tierras aragonesas gracias al rescate ‘in extremis’ de su ‘killer’ Ortuño. Casi todo ello sin Brian y sin Güiza, pero con Luis Ruiz, Aketxe y Gorka Santamaría. Y lo más importante: con la permanencia en el zurrón y el ‘play off’ en el horizonte.

Con su continuidad garantizada, tal y como confirmó Cordero el pasado 6 de abril en los micrófonos de ‘Cope Cádiz‘ en ‘El Timón de Roche’. Mientras, Cervera, tan claro y directo como el primer día, no pierde el norte y avisa a navegantes: «Me extraña que la gente se enfade cuando el objetivo era otro».

«Cuando llegué vi el éxito y el futuro de esta manera», apuntaba. Hoy se cumplen doce meses desde su llegada. Doce meses para entrar en la historia del Cádiz CF. Genio y figura.