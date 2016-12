Arteaga: «Los fichajes deben tener un nivel alto porque si no no van a jugar»

Referencia en el Español y doce temporadas en Primera División. Habla Moisés Arteaga, uno de los mejores jugadores que ha dado Cádiz en su historia.

Buque insignia del club de Sarriá con el que logró levantar una Copa del Rey siendo capitán, el gaditano sigue muy de cerca el día a día del equipo que le vio nacer. Un Cádiz que está “haciendo una temporada sencillamente increíble”, apunta en la tertulia de Deportes Cope Cádiz.

El que fuera extremo zurdo reconoce que la escuadra de Cervera “empezó la temporada con dudas seguramente por los nuevos jugadores y el estado físico, pero el equipo ha revertido la situación y tiene una confianza increíble. La Segunda División es muy competitiva pero el Cádiz ha sabido amarrar una serie de resultados importantes”.

Arteaga tiene claro que tanto Álvaro García como Ortuño “están marcando la diferencia. Los dos están en un momento espectacular”. Asimismo, el ahora entrenador destaca que “los jugadores salen convencidos al campo de lo que tienen que hacer. El equipo ha tenido bajas y no se ha resentido”.

A las puertas del mercado invernal, el excapitán del Español no ve tan importante que se hagan fichajes porque “ves al equipo y mejor no tocar nada pero todo es mejorable”. Al respecto, apunta que “todo lo que venga que sea para mejorar porque sino no va a jugar. El que venga tiene que ser mucho mejor de lo que hay, debe tener un nivel alto con condiciones muy buenas”.

Para Moisés Arteaga “el Cádiz es un club apetecible porque está en la zona alta de la clasificación y puede atraer a muchos jugadores. La Liga es muy larga y luego pueden ocurrir muchas cosas por ello hay que buscar jugadores sin minutos pero que sean son buenos”. Y es que es “muy complicado mantener el nivel del Cádiz con los mismos jugadores”.

Respecto a posiciones a mejorar, una de ellas es la adelantada por Canal Amarillo. Un futbolista de banda capaz de jugar por dentro…lo que viene siendo un Moisés Arteaga. “Salvando las distancias no hay un jugador de mi perfil en el Cádiz. Siempre fui un futbolista más carrilero que otra cosa que curiosamente empecé jugando de lateral zurdo, pero ahora no veo un jugador con unas características similares. En mi posición juega Álvaro García pero es muy diferente a lo que era yo de jugador”.