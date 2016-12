Alberto Quintana sale del Cartagena y podría acabar en San Fernando

El mediocentro gaditano Alberto Quintana, de 20 años, es el segundo jugador del FC Cartagena que ha pedido salir del club en este mercado invernal. Como Pablo Ortiz, de 22 años, Quintana tampoco ha tenido oportunidades durante la primera vuelta debido al gran rendimiento que han dado Sergio Jiménez, Gonzalo Verdú y Rivero. Y, como el jienense, también quiere buscar un nuevo destino en el que le aseguren los minutos de juego que difícilmente va a tener aquí en la segunda parte del campeonato.

Quintana, cedido por el Cádiz, aún no ha manifestado a Paco Belmonte, dueño del Cartagena, que se quiere ir. Pablo Ortiz sí lo ha hecho y maneja una interesante propuesta del Villanovense. Pero el director deportivo del Cádiz, Juan Carlos Cordero, sí ha hablado con Quintana y ya trabaja en una nueva cesión.

Atlético Sanluqueño, Mancha Real y San Fernando ya han contactado con Cordero y han mostrado su interés en el futbolista. Ocurre que en agosto, cuando Quintana vino cedido, Cordero y Belmonte pactaron una cláusula en esa cesión por la cuál el primero podía llevarse al joven mediocentro en el mercado invernal si consideraba que aquí no estaba teniendo los minutos suficientes. Cordero va a ejecutar esa cláusula, aunque no se pondrá en contacto con Belmonte hasta que no pacte con el futbolista y sus agentes el nuevo destino.

En ese acuerdo que firmaron Cádiz y Cartagena también hay una cláusula que impedirá que Quintana recale en uno de los primeros cuatro clasificados del grupo IV (Marbella, Villanovense y Lorca) ni tampoco en el Real Murcia. De ese modo, en el Cádiz están valorando la opción de que el medio gaditano pueda ir cedido a un equipo de la zona alta de la tabla de otro grupo.