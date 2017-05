Aketxe y el secreto de sus golazos: «Siempre creo que van a entrar»

Ager Aketxe está siendo el nombre y el hombre de la semana tras su espectacular gol de falta el pasado sábado en Sevilla. Segundo consecutivo a balón parado del vasco, y cuarto de la temporada, el futbolista del Athletic le está dando muchísimo con su golpeo de zurda al Cádiz CF.

Con una confianza enorme en su disparo, Aketxe relata la historia previa al gol en el Pizjuán. “La falta estaba algo centrada y quizás no era la mejor posición para colgarla siendo un zurdo, muchas veces la coge el portero. Le pregunté a Salvi si la tiraba a puerta y él me dijo que no. Menos mal que no le hice caso”, responde entre risas el futbolista amarillo.

Aketxe reconoce que “siempre creo que va a entrar antes de lanzar, según pienso donde está la pelota pienso que tengo posibilidades de hacer gol con el disparo”. No obstante, el futbolista destaca que “me salió bien pero lo mismo pudo ir al quinto anfiteatro”.

Cuestionado si se atreve a lanzar penaltis, el jugador cadista explica que “el año pasado tiré dos. Uno lo metí y me lo mandaron repetir pero lo fallé. Luego tiré otro que sí entró. Está claro que un penalti al ser en teoría más fácil estás obligado a meterlo mientras que en una falta no. En el Cádiz es normal que los tire Ortuño pues es un futbolista que ha metido ya 17 goles”.