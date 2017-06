Fleurquin: «El Cádiz CF estará pronto en Primera»

Eterno capitán, eterno uruguayo del Cádiz CF y eterno cadista. Porque la trayectoria futbolística de Andrés Fleurquin va ligada a la de un escudo por el que luchó y nunca olvida, la historia del exjugador amarillo va pareja a dos ascensos: el último a Primera División en Chapín, y uno posterior en Irún a Segunda con Javi Gracia en el banquillo.

Fleurquin es de los pocos jugadores cadistas que sabe lo que es jugar en tres categorías con el Cádiz CF, de ahí que sus palabras y su análisis de la actualidad amarilla tenga que ser tenida en cuenta. De visita por tierras gaditanas, con su amigo Enrique Ortiz como anfitrión, “no hay quien le gane”, el uruguayo no oculta su felicidad “en Cádiz, reencontrandome con viejos amigos que hacía tiempo que no veía. No estaba en Cádiz desde 2013 y la verdad es que me ha sorprendido gratamente como ha quedado finalmente el Estadio Carranza. Es muy lindo y ojalá traiga muchas alegrías al cadismo”, explica en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz.

Un terreno de juego que ha pisado y en el que ha recibido una camiseta del Cádiz CF a manos del presidente Manuel Vizcaíno. Desde el verde gaditano, Fleurquin reconoce que fue “una pena lo que pasó el domingo. El equipo se mereció más pero lamentablemente nos hemos quedado muy cerquita pero el club está en Segunda División y ahora tiene que consolidarse”.

En este sentido, el excapitán cadista cree que “no va a pasar mucho tiempo sin que el Cádiz CF esté en Primera. Me he llevado una impresión muy buena de toda la gestión del club y soy optimista de cara a ver al Cádiz CF en Primera”.

“Hay que consolidarse en una categoría difícil y a partir de ahí aspirar a Primera División. Recuerdo el año que ascendimos nosotros, no era esperado porque estaba muy reciente la Segunda B. El proceso tiene un tiempo que debe ser incluso sano, el año que viene se puede aspirar a estar más arriba pero lo importante es ser un equipo fuerte de Segunda”, apunta el exfutbolista.

Para ello, y volviendo a lo que él mismo vivió la temporada del ascenso en Chapín, Fleurquin considera que “lo importante es mantener el bloque, la base y no desarmar al equipo. El año que lo logramos había una base importante”.

Y recordando a una afición que “llevo en el corazón”, el uruguayo espera que el cadismo “siga apoyando eso lo recibe el futbolista. El cadismo es un patrimonio único, no todos los equipos tienen un apoyo como este. A los aficionados les digo que se queden tranquilos porque el Cádiz CF está creciendo y eso es importante”, concluye.