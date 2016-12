No tiene portada o tapas, ni duras ni blandas, sino que queda protegida por una brillante bolsa metálica. Tampoco tiene páginas: sus contenidos son las 16 obras seriadas (más alguna sorpresa) que han preparado para la publicación otros tantos artistas convocados por la asociación cultural FAR. Se trata de #BolsaCotillónFAR2017, una iniciativa de este colectivo de creadores entre los que se encuentran Paloma Montes López, Noelia Centeno, Claudia Frau, Fran Pérez Rus, Miguel A. Moreno, Patricia López Magadán, Arturo Comas y Antonio Blazquez, que nació de las cenizas del antiguo festival Scarpia, en Córdoba. Sus promotores decidieron continuar desarrollando actividades juntos pero sin depender desde ese momento ni de las instituciones (públicas o privadas), ni de una sede física.

Y así pusieron en marcha el Foro Arte Relacional (FAR), que ya en septiembre celebró en la localidad cordobesa de Villafranca su primer encuentro sobre sostenibilidad cultural (en el que participaron destacados agentes como Yolanda Domínguez, Jesús Carrillo y Ángel Ramírez), y que prepara para muy pronto otro en Purullena (Granada). Ahora bien: sus responsables no se cerraron nunca a llevar a cabo otro tipo de pequeñas acciones en torno al arte relacional que les facilitaran la aproximación a otros públicos y a contextos a los que no llega la exhibición tradicional de la obra artística: «Fue así como se nos ocurrió desarrollar esta peculirar publicación que imita a las tradicionales bolsas de cotillón con las que se recibe al nuevo año y que nosotros reinterpretamos», explica Arturo Comas.

Repítemelo 200 veces

La mecánica para la puesta de largo de #BolsaCotillónFAR2017 fue sencilla: los 0cho integrantes de FAR plateaban una pieza artística que fuera fácil de reproducir, ya que, para su particular revista, se pensó en una tirada de hasta 200 ejemplares. Cada uno de ellos, a su vez, invitaría a otro creador, «de forma que se ampliara el número de aportaciones y el espectro de intereses», explican. La presentación oficial de la publicación tendrá lugar el próximo 31 de diciembre en el centro cultural cordobés MODO, en una fiesta anterior a las uvas y que los promotores han denominado de «TardeVieja», desde las 13 horas. La convocatoria servirá asímismo para subastar la bolsa 201 (en realidad, la número 0), que es la que contiene las obras originales preparadas por los artistas participantes. El resto de ejemplares salen a la venta a 25 euros cada unidad (con derecho a consumición, que hace falta brindar por ellos).

El «leitmotiv» de esta publicación –de la que todavía es pronto para saber si tendrá continuidad en el tiempo– es el cotillón, con su invitación a festejar el fin de un año y el comienzo de otro. Es por ello que la mayoría de las obras que contempla son un conjunto de buenos propósitos, deseos o rituales para entrar con tino en 2017. Así, por ejemplo, el propio Arturo Comas, en su línea de trabajo sobre el humor y el absurdo, incluye en la bolsa un palo. Un artilugio que no sirve para nada, pero que, a su vez, sirve para todo. También para celebrar la Nochevieja. Él, a su vez, eligió para ampliar la cadena a Antonio Barahona, un pintor, pintor, que ha aportado un dibujo a tinta de una planta especial de estas fechas.

Detalle de «#ALaMierda2016», de Antonio Blázquez, una de las obras de la revista

Porque los trabajos recogidos en este cotillón van desde los más objetuales a fórmulas más ligeras. Claudia Frau firma la pieza «Uva», un ejemplar de esta fruta herméticamente conservada en una bolsa de plástico y que se activa tras la realización de un ritual cuyo ciclo se cierra cuando, al final del año, los «lectores» de la revista manden a la artista las fotos del uso que de ella hicieron. Moreno Carretero tira de recortable y nos invita a construir una tulipa para una lámpara-vela decorada con las constelaciones. Verónica Ruth Frías recupera en «Pajarita» el antiguo comecocos de papel para darnos órdenes de cara a los próximos doce meses. El «Propósitos» de la comisaria Noelia Centeno es en realidad un «hastag» para menear por las redes los buenos propósitos de todos nosotros. Por su parte, Isabel León ha preparado una parpitura para una nueva «performance».

De Antonio Gala a un homenaje dadá

Junto a ellos, entre otros, creadores como Antonio Blázquez («#2016ALaMierda» uno de sus habituales estrujados); la pegatina de Manuel Antonio Domínguez; el calendario «365 días», de Paloma Montes; el confeti «Lluvia dorada» de Pepe Murciego; el ambientador de pino de Patricia López Magadán o el calcetín serigrafiado de Paloma Sánchez y Lena. La bolsa se completa con dos sorpresas: una es una calcomanía para hacernos un tatuaje a partir de unos versos del mismísimo Antonio Gala (el manuscrito original se incluye en la bolsa 0), y un gorro dadaísta de un autor no incluído en la lista y con el que se recuerda el aniversario de esta vanguardia artística que hemos celebrado en 2016.

Si no pueden acudir a la fiesta del 31, no se preocupen. Pueden adquirir la publicación en los estudios de los artistas implicados o en la próxima feria de edición de la factoría sevillana de creación El Gallo Rojo, dirigida por Rubén Barroso. Lo importante es no cruzar el umbral de 2017 sin ella.