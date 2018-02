LA VOZ KIDS Samuel, el niño portuense que emociona por Camarón en LA VOZ Kids El gaditano es una de las atracciones de la nueva temporada y se ganó el apoyo de Orozco, Rosario y Melendi

J. M. A.

Cádiz 22/02/2018 12:03h Actualizado: 22/02/2018 13:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Me llamo Samuel, tengo 12 años y vengo de El Puerto de Santa María, Cádiz». Así se presentaba este portuense que con su sentimiento y quejío ha conquistado a los 'coaches' y al público de LA VOZ Kids.

Samuel enamoraba por su espontaneidad y su sencillez. «No soy malo, pero tampoco soy un figurón. Eso para mí es cantar bien, como Camarón». José Monge Cruz, el genio de La Isla, es el ídolo de este gaditano que cuenta en su casa con un enorme retrato al óleo del cantaor flamenco.

Tal es su devoción que se arrancaba con 'La nana del caballo grande', la letra de Federico García Lorca a la que Camarón de La Isla puso voz. Una pieza musical de enorme envergadura que en su inicio ya ponía el vello de punta a los 'coaches' Antonio Orozco, Rosario Flores y Melendi.

Los tres se daban la vuelta a los pocos segundos de que comenzara su actuación, reclamándole en su equipo. Y Samuel se quedaba con Orozco «porque es simpático, gracioso, y es lo que me gusta», confesaba el portuense.

Samuel, el 'mini-camarón'

Al portuense Samuel le gusta «cantar y tocar la guitarra. Me gusta más comer que cocinar, lo que me pongan por delante me lo como», reconocía bromeando. «Que cierren la puerta que se escapa el talento», gritaba Orozco antes de convencerlo de que recalara en su equipo. «Que tan chicos vengan cantando por Camarón... 'pa comérselo'. Samuel es un manantial de agua fresca. A este niño se lo va a comer España entera», apuntaba el cantante.

Los 'coaches' de LA VOZ Kids elogiaban su talento y valentía. «Tu punto fuerte es la emoción, como sientes lo que estás cantando», le declaraba Melendi. Cádiz sigue exportando arte y habrá que seguir los pasos de este gaditano de El Puerto de Santa María.

PUEDE VER LA ACTUACIÓN DE SAMUEL EN LA VOZ KIDS EN ESTE ENLACE.