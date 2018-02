MÚSICA Así es Samuel, el niño portuense que ha sorprendido en La Voz Kids Su profesor, el cantaor jerezano de flamenco, Ezequiel Benítez, ve en él a una «promesa del flamenco puro» Con su actuación, Samuel ha hecho que se escuche flamenco puro en 'prime time'

SARA CANTOS

Con solo 12 años, Samuel ha sorprendido a todos cantando por Camarón en La Voz Kids. Vive en El Puerto de Santa María y quienes le conocen dicen de él que es un niño muy natural, humilde, que transmite verdad y que tiene un don especial para el flamenco. Su profesor, el conocido cantaor jerezano Ezequiel Benítez, ve que puede llegar a ser uno de los grandes cantaores flamencos y nos desvela el porqué.

El vínculo artístico de Ezequiel con Samuel comenzó el verano pasado, «cuando vino con su padre a verme a Jerez, donde vivo, para que le diera clases de cante flamenco. Me dijeron que se había presentado al concurso y comenzamos de inmediato a preparar los temas para La Voz Kids».

Desde entonces cada semana Samuel acude a casa de Ezequiel para preparar el programa y continuar con su formación artística. La calidad de su voz y su «magia y verdad» interpretando son dos grandes cualidades que hacen que su profesor no dude en el futuro prometedor de esta joven estrella gaditana del flamenco.

Samuel es un niño natural, dice lo que siente

«Lo que más me llama la atención es cómo ejecuta el cante flamenco. Le explico una cosa y la coge al momento. Es muy inteligente, tiene un don especial para eso. Le coordina muy bien la cabeza con la garganta, piensa en cantar bien y canta bien. Lo bonito de él es que es un niño natural, dice lo que siente, no está influido por nadie, es muy humilde, transparente y con muy buena educación. Me gusta mucho trabajar con él», confiesa su profesor y maestro flamenco.

Samuel es de esos niños que desprenden verdad, en el escenario y fuera de él.« Siempre está sonriendo, es muy natural, no se pone nervioso. Es muy simpático y gracioso, muy del sur, muy de Cádiz, muy de nosotros», dice de él su mentor.

Con sólo 12 años, cuando muchos adolescentes cantan o bailan 'reggaeton', Samuel muestra una sensibilidad desbordante hacia el cante flamenco antiguo. Ese es uno de los aspectos que primero sorprendieron a su profesor: «Con la edad de Samuel, comprender el cante flamenco de los 'viejos' de antes no es normal. Le gusta cantar flamenco ortodoxo y eso es raro en un niño de doce años. Desde el principio estuvimos trabajando todos los temas que había elegido y al final cantó por Camarón, que es un artista universal, «y Samuel tenía algo que sabía que iba a estar a la altura del tema porque con su corta edad ya recuerda a los flamencos antiguos, a la gente antigua, visceral, a los que cantan con el alma».

Samuel se adapta a la canción que sea. «Yo canto lo que me digan», le dice a su maestro, «aunque lo que más le gusta y desea es cantar flamenco puro», recalca el cantaor jerezano.

Cualidades humanas y artísticas inmensas

La parte interpretativa de la actuación de Samuel ha recibido muchas alabanzas del público y en las redes sociales. No en vano es lo que más está trabajando con su profesor. «La comunicación es lo que más estamos trabajando cada semana. Que comunique con sus manos, sus ojos, su cuerpo, porque eso es muy humano y muy del sur, porque cantar bien ya lo hace. La trasmisión está por encima de todo. Puedes tener una gran voz y no transmitir, aunque no es el caso de Samuel y así se ha visto».

Samuel y Ezequiel ponen «mucho cariño» a sus clases. Él joven lo demuestra en el programa y su profesor lo explica con palabras: «Es un niño especial con cualidades humanas y artísticas inmensas. Si ya está dando que hablar en el mundo del cante flamenco, imáginate todo lo que va a dar que hablar en el futuro». Desde su experiencia, el conocido cantaor jerezano augura un futuro prometedor para Samuel: «Si trabaja haciendo las cosas bien, puede llegar a ser uno de los grandes cantaores flamencos». De momento, con doce años, se atreve por Camarón.

Samuel no es el primer niño gaditano que se da a conocer en un 'talent show' musical pero sí el primero que, con tan corta edad, hace que se escuche el flamenco puro en 'prime time'.

Ezequiel echa mano de una frase que le dijeron maestros flamencos hace años para resumir cómo ve a Samuel: «La verdad produce resultados. Y él es muy de verdad. Él canta tal como es».

