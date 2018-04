ACUERDO CON ARABIA El PP gaditano califica de «día histórico» para la Bahía el compromiso naval El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, avanza que son siete millones de horas de trabajo y casi cinco años de carga laboral

JAVIER RODRÍGUEZ

El PP de la provincia se ha mostrado satisfecho con la firma en Madrid del compromiso oficial por parte de Arabia Saudí para la construcción en los astilleros de Navantia de cinco corbetas para su Marina. La obra se llevará a cabo incialmente en San Fernando, pero la empresa puede variar sus planes en función de la carga de trabajo del resto de factorías. El delegado del Gobierno en Andalucía y presidente del partido en Cádiz, Antonio Sanz, ha calificado la fecha del 12 abril como «día histórico» por las consecuencias que supone para la industria naval y la Bahía el acuerdo firmado entre Arabia y Navantia.

El Príncipe heredero , Mohammed bin Salman, llegó el pasado miércoles a Madrid procedente de París. Durante las dos últimas semanas ha realizado una gira internacional que lo ha llevado por Egipto, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El objetivo de este viaje ha sido, por un lado, mostrar al resto del mundo las reformas que está implantando en su país y, por otro, el plan para diversificar su economía y evitar con ello la excesiva dependencia del negocio del petróleo. Sin embargo, el interés de la escala en España se debía, sobre todo, al impulso definitivo que debían tomar varios acuerdos bilaterales, entre los que se encuentra el contrato con Navantia.

Sanz ha señalado que el compromiso adquirido por el Príncipe en Madrid supone «estabilidad para el empleo, seguridad para los astilleros y prosperidad para la Bahía».

La firma del acuerdo pone fin a dos largos años de negociación con el Gobierno de Riad para un proyecto naval que consiste en la construcción de cinco corbetas del modelo Avante 2000, pero también implica la formación de su tripulación, el mantenimiento o ciclo de vida de la flota y la adecuación de la base naval de Yedá, donde tendrán su sede estos barcos. La inversión asciende a 2.000 millones de euros que garantizan 3.000 empleos en la Bahía de Cádiz durante, al menos, cinco años. Según Sanz, la obra supone siete millones de horas de trabajo. El delegado del Gobierno en Andalucía ha destacado también la importancia del acuerdo ya que pone de manifiesto la relevancia de la tecnología española y la capacidad de su industria naval. No hay que olvidar que la obra se llevará a acabo en una empresa pública y los equipos de combate y navegación de los buques tendrán sello español, fabricados en la Unidad de Sistemas del astillero de San Fernando.

Modernización de los astilleros

Por su parte, Antonio Sanz, ha indicado que la inversión de Arabia permite a Navantia afrontar el plan de modernización que lleva entre manos y que se denomina 'Astillero 4.0'. De hecho, la dirección de Navantia y los representantes del comité intercentros mantuvieron el miércoles su tercera reunión para definir la aplicación de las directrices que recoge este ambicioso plan, que permitirá a la compañía ganar en eficiencia y competitividad. La reunión del miércoles abordó uno de los principales ejes sobre los que se orquesta el futuro de la empresa junto con el de la carga de trabajo.Se trata de las medidas para rejuvenecer a la plantilla. La dirección de la empresa adelantó que se pondrán en marcha planes de formación y anunció que las salidas de los más veteranos serán naturales, es decir, a los 65 años. En los próximos cuatro años se prevé que 1.300 trabajadores abandonen por su edad los astilleros, de los que 570 corresponden a las dos plantas de Galicia, 431 a las tres factorías de la Bahía de Cádiz, 214 al astillero de Cartagena y 42 a las oficinas centrales de Madrid.

Por último, el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, no quiso entrar a valorar las críticas y reproches lanzados por organizaciones sociales y partidos de izquierda sobre el rechazo a la venta de armas a Arabia. Sanz señaló que no se puede tratar este asunto con demagogia fácil y barata. En su opinión no es lógico exigir empleo y rechazarlo cuando se pone sobre la mesa.En este sentido declaró que el partido del alcalde de Cádiz, Podemos, tendrá que explicar su postura en este asunto.