La playa de El Palmar, preparada para Semana Santa Los empresarios de la zona abrirán sus chiringuitos y alojamientos aún sin saber por cuánto tiempo porque «no nos queda otra salida», apuntan

Con mucha incertidumbre por su futuro, casi con miedo, los empresarios de la playa de El Palmar van a abrir sus negocios para Semana Santa. De hecho, si el lector intenta reservar habitación desde el Viernes de Dolores en adelante a través de cualquier central de reservas, comprobará que está casi todo vendido. Ni el anuncio del equipo de gobierno local avisando de que muchos negocios no podrán abrir ha podido con las ganas de los visitantes de volver a esta paradisíaca playa gaditana.

Es más, muchos comercios ya están abiertos, preparados para recibir a los visitantes que normalmente llegan por estas fechas a una de las zonas de la costa de Cádiz con más tirón turístico y con mejor reputación dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma.

«Aún no sabemos si el Ayuntamiento cumplirá su anuncio y nos cerrará casi todos los negocios pero nosotros tenemos que seguir viviendo y vamos a abrir. No tenemos otro remedio», explicaba a este periódico uno de los propietarios de un conocido alojamiento de El Palmar, quien ha preferido permanecer en el anonimato hasta que se aclare algo la situación en esta zona.

Sobre todos los negocios de El Palmar pende el avisdo del Ayuntamiento de Vejer de que al fin ejecutará la maraña de normas que deben cumplir, y que se complica como nunca tras decenios de pasar la mano. Para empezar, no han renovado la concesión administrativa de los chiringuitos que estaban instalados desde hace cuatro años en la arena. Eran solo tres, pero todos muy conocidos y con amplio respaldo de público y reputación en redes.

Esta negativa a prorrogarles la concesión ha sido la primera llamada de atención seria que realiza el ejecutivo local a las empresas de la playa, después de la nefasta temporada de sucesos que se vivió el verano pasado, con dos incendios importantes, uno de ellos con cuatro víctimas mortales.

Y es más, desde esta parte de la costa gaditana aseguran que lo peor aún está por venir. El concejal de Ordenación del Territorio, Daniel Sánzhez, explicaba a este medio que habría otros negocios como el chiringuito El Dorado que tampoco podrán abrir porque no tienen las licencias pertinentes, a pesar de que llevan años trabajando en El Palmar. En la misma situación que El Dorado se encuentra la mayoría de los chiringuitos y alojamientos ubicados en primera y segunda línea de playa.

El asunto es complejo pero sus consecuencias son simples. La inmensa mayoría de los negocios levantados mirando al mar en El Palmar no tienen licencias porque para empezar no cuentan ni con el permiso de construcción, aunque paradójicamente pagan rigurosamente desde hace años el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbano. Tampoco tienen agua potable, puesto que la tubería no se instaló hasta hace muy poco tiempo, cuando se permitieron chiringuitos en la arena, que eran los que prestaban los servicios en la playa. Y ahora no permiten conectarse a dicha tubería porque no tienen licencia. Y a su vez, nunca podrán darle la licencia de restauración hasta que Sanidad no certifique que tienen agua potable.

Para colmo, una antigua norma subsidiaria municipal viene a enrevesarlo todo más porque en ella se dicta que los negocios hosteleros deben mantener cien metros de distancia unos de otros, algo que jamás se ha cumplido en El Palmar. Al contrario, en los últimos años han ido apareciendo cada vez más y la administración local no los ha cerrado.

Esta es una manera muy simple de resumir el complejo problema que supone la ordención urbanística de El Palmar, que pone en riesgo unos mil puestos de trabajo directos e indirectos, ya que se trata de precesos administrativos complejos que se solapan unos a otros. De cualquier forma, los empresarios de El Palmar confiaban en que todo se fuese desenmarañando poco a poco, cuando se ejecutase el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), que no termina de desarrollarse pero el gobierno local ha endurecido su postura y parece que no está dispuesto a pasar ni una más a partir de ahora.

Mientras todo esto ocurre, en la práctica casi todo está reservado ya para Semana Santa, y no solo en El Palmar sino en buena parte de la costa gaditana, a pesar de la inestabilidad climatológica que se ha anunciado previamente y que en estos días parece que está empezando a mejorar. Aún es pronto para hacer una previsión fiable del tiempo duarante los días clave de Samana Santa pero los visitantes han decidido, a tenor del nivel de reservas que se observa en internet, repetir experiencias en las playas de Cádiz.