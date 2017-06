El mercado laboral se va de rebajas

Todo empieza a encajar. Las expectativas para las rebajas de verano son excelentes y su resultado se verá traducido en una mayor contratación por parte del sector del comercio. Esta es una de las conclusiones del informe de coyuntura económica elaborado por la consultora Adecco para los próximos meses, que prevé hasta 7.800 contrataciones en la provincia con motivo de la campaña de rebajas que arranca el próximo 1 de julio, lo que supone un 5% más con respecto al año pasado.

No obstante, algunos empresarios consultados por LA VOZ destacan que este tipo de actuaciones se centran más en las grandes superficies que en el comercio tradicional. El presidente de la Federación de Comercio (Fedeco), Fernando García, reconoce que la situación aún no está para lazar las campanas al vuelo, no obstante, reconoce que el consumo ha experimentado una mejoría.

La provincia se sitúa entre las cinco primeras del país como generadora de empleo este verano en el sector del comercio

Los primeros pronósticos de la bonanza veraniega se apuntaron, precisamente, el pasado mayo cuando saltaron las expectativas de empleo para la próxima temporada estival. Fue entonces cuando las consultoras Adecco y Randstad coincidieron en advertir que. El cálculo era de 60.724 nuevos contratos, un 10% más que el año pasado. Cádiz se situaba de esta forma en quinto lugar, por detrás de Madrid, Barcelona, Murcia y Valencia como provincia empleadora. El sector de la hostelería era en ese informe el gran beneficiado de esta mejora del mercado de trabajo.

Ahora, la previsión da un paso más y destaca que el comercio también se encuentra entre los grandes beneficiados. El sábado 1 de julio dará comienzo oficialmente el periodo de rebajas de verano en la mayoría de las comunidades autónomas españolas. Tradicionalmente, en este periodo tiene lugar un incremento notable de las ventas vinculado fundamentalmente al gran consumo, lo que se traduce también en un crecimiento del número de contratos. Todo apunta a que estas rebajas permitirán 155.500 contratos en toda España, lo que supone un 7% más que un año atrás, y 18.900 en Andalucía, un 5% más que en 2016.

La previsión turística en zonas de costa ha llevado a los empresarios a la ampliación de plantilla

De nuevo, serán los sectores vinculados al consumo los que más puestos de trabajo generen en esta campaña: distribución, comercio y logística y transporte. Un año más el área de atención al cliente y ventas será el que más contrataciones realice, siendo el perfil comercial – promotores, azafatas de imagen, teleoperadores o dependientes - el más buscado en esta próxima campaña.

El tirón del gran consumo en provincias como Barcelona o Madrid hace que la mayor parte de los empleos que se realice en la campaña de rebajas tenga lugar en estas dos zonas. Tanto es así que 1 de cada 3 contratos de este periodo se firmará en una de estas provincias. En total, se calcula que Barcelona pueda generar 23.700 empleos, mientras que Madrid podría firmar 21.800 contratos. Tras ellas, Murcia y Valencia serán las que más puestos de trabajo crearán, con 16.200 y 10.500, respectivamente. Cádiz, por su parte, será la quinta provincia a nivel nacional con mayor fuerza empleadora, con 7.800 contratos de rebajas.

Otras provincias en las que la campaña de rebajas dejará un importante número de empleos son Zaragoza (4.700), Vizcaya (4.300), Sevilla (4.200), Navarra (3.700) y Pontevedra (3.000).

El dato supone un 5% más con respecto a los contratos del año pasado por estas fechas

Málaga será la tercera provincia andaluza que más empleo creará en esta campaña, aunque a nivel nacional se quedará en un punto intermedio. Algo más alejadas aparecen Granada y Huelva, con 1.050 empleos cada una, y Almería, con 1.000. En la situación inversa se encuentran las provincias de Soria, que es la que menos notará el efecto de esta campaña, con unos 170 contratos, Ciudad Real, con 220, Ávila, con 240, Cuenca, con 240, y Cáceres, con 285.