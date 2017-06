La gestión municipal divide a los empresarios del comercio gaditano

La botella medio llena o la botella medio vacía. Así ven las dos asociaciones de comerciantes más importantes de Cádiz la gestión municipal en favor del comercio. El presidente de la Federación Local de Asociaciones de Comerciantes de Cádiz (Facai), Salvador Muñoz, señala que el pequeño empresario de la ciudad se siente abandonado por el equipo de Gobierno municipal. Otro verano más sin campaña de promoción pública y sin un programa lúdico para revitalizar las compras en el centro de Cádiz. Muñoz ha mostrado el malestar del sector ante la falta de diálogo y colaboración del alcalde, José María González, y de su edil, Laura Jiménez.

Muñoz insiste en que los empresarios han enviado varias solicitudes al Consistorio para celebrar una reunión y poner en marcha la denominada Mesa del Comercio, una medida que se adoptó el pasado enero tras el fiasco de la campaña de Navidad.

Según Facai, el comercio de Cádiz no encuentra apoyo institucional para revitalizar el casco urbano y lograr con ello la captación de clientes. El turismo de crucero, aseguran los empresarios, es un gancho importante, pero no hay una acción política firme y decidida que sirva para ganar peso comercial. Al final es la iniciativa particular de los propietarios de algunas tiendas la que salva el expediente. De momento, no hay ninguna propuesta para la celebración de la noche blanca. Será el tercer verano sin un programa lúdico en las cales de la ciudad para favorecer el consumo y las rebajas.

Los empresarios de Cádiz han estallado ante la desidia del consistorio. No es la primera vez que el arco empresarial de la ciudad cuestiona al alcalde. El pasado 19 de enero, los comerciantes mantuvieron una reunión con el regidor gaditano para calmar ánimos y poner el contador a cero. El encuentro fue convocado por el propio alcalde y fue el primer contacto con los empresarios desde que llegó al poder en junio de 2015.

Sin embargo, la versión que ofrece el presidente de la asociación Cádiz Centro, Manuel Queiruga, es muy distinta a la aportada por Facai en relación al apoyo municipal. Según Queiruga, se ha llegado a un entendimiento y a una colaboración recíproca con el consistorio gaditano gracias a aquella reunión de enero, «en la que se marcó el antes y el después». Según Queiruga, el consistorio está colaborando en las campañas de promoción de Cádiz como destino de compras y ahora se está trabajando en la puesta en marcha de unas jornadas de animación en la calle para revitalizar el casco antiguo.

Cursos de idiomas

El presidente de Cádiz Centro ha adelantado también que el consistorio gaditano y la Cámara de Comercio han unido fuerzas para la implantación de cursos de idiomas para los comerciantes. Se trata de 20 horas para aprender lo más básico de inglés y alemán y poder atender al turismo extranjero. No es el único proyecto en el que se trabaja con el Ayuntamiento. Queiruga avanzó también las conversaciones que se mantienen con los detallistas del mercado central, de la asociación Asodemer, para celebrar unas jornadas gastronómicas este verano en la plaza de abastos. Además, se negocia tanto con el consistorio como con la autoridad portuaria la posibilidad de aprovechar el turismo de crucero para realizar una campaña informativa de ventas en el mismo barco. Estas acciones que desarrolla Cádiz Centro con el consistorio son fruto, según Queiruga, de un nuevo talante.

Cabe recordar que los comerciantes aprovecharon la reunión de enero para mostrar sus quejas por la actuación del equipo de Gobierno con temas tan sensibles como el alumbrado navideño de las calles de la ciudad o la promoción de Cádiz como centro de compras. Según Queiruga, la situación ha cambiado.