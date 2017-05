«Las malas noticias perjudican aunque sean una minoría»

Barbate amanece cada semana con una sonrisa. La temporada de pesca del atún rojo en las almadrabas (también la de Conil, Zahara y Tarifa) y la llegada del preciado producto al puerto jandeño provoca una enorme alegría a una tierra castigada por el paro y que encomienda parte de su bienestar a este arte milenario. Se respira ilusión, satisfacción y regresan las bromas que se extinguen en épocas precarias.

Este viernes la almadraba local, la de Petaca Chico, recibía a la consejera de Agricultura y Pesca María del Carmen Ortiz. La socialista asistía a una extraordinaria levantá, en una jornada extraordinaria que culminaba con la captura de 23 ejemplares. La visita se debía a la demanda de su área y por ende de la Junta de Andalucía tanto al Ministerio del ramo como al ICCAT (la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico).

«Los bancos de atunes han crecido de manera espectacular y por ello tanto desde la Junta como desde el sector vamos a pedir el incremento de la cuota del atún en la próxima reunión del ICCAT", desvela Ortiz.

La consejera Carmen Ortiz estuvo en la levantá de la almadraba de Barbate. - A. Vázquez

La consejera se reunía el jueves con el secretario de pesca del ministerio para plantearle esta cuestión y además «hemos pedido que en el futuro criterio de reparto de sebe tener en cuenta la cuota histórica del sector, de las almadrabas que han pescado en el pasado. Cuando lo recuperen, ya se estudiaría qué hacer con el sobrante». Este año se ha producido un ligero incremento con respecto al año pasado, permitiendo alcanzar las 1.097 toneladas (184 más que en 2016), pero muy lejos de las 1.585 toneladas que tenían en 2006.

Las restricciones fueron necesarias para evitar que se esquilmara la zona y que se produjera la recuperación deseada por todos. «Pero los informes técnicos y científicos ya avalan esta recuperación y es importante para que la pesca sea sostenible también desde el punto de vista económicos».Cree que es muy factible que se incremente esa cuota pero no sabe si en 2018 se recuperará la cifra de hace una década.

El fraude del atún rojo

Por ello se desplazaba Carmen Ortiz a Barbate, aprovechando para disfrutar de la levantá y el ronqueo posterior. Pero se aprovechaba su presencia para conocer su visión acerca del llamado 'fraude del atún rojo' y que ha levantado polvareda a nivel nacional en este último mes. Las investigaciones confirman que no es atún rojo todo lo que se vende como tal y a precio altísimo debido a su sello de calidad, y que incluso tintan el producto con zumo de remolacha para otorgarle el color rojizo.

«Son casos muy puntuales que no tiene nada que ver con la generalidad del sector, y es que hoy hemos visto a la perfección el trato que se le da al atún en la almadraba» y que confirma su autenticidad.

No obstante, reconoce que estas informaciones pueden haber causado daño en el sector. «Las malas noticias y el mal funcionamiento de algunos, que son minorías, no ayudan. Pero por encima está la calidad de la pesca en Andalucía. Son situaciones puntuales que no benefician pero nada tiene que ver con la generalidad».