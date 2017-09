La importancia de tener un buen mantenimiento informático

Vivimos en un mundo altamente tecnificado, resulta increíble que la primera planta eléctrica del mundo fue inaugurada en 1882 y hoy nos resulta casi inconcebible la idea de vivir sin electricidad, lo mismo ocurre con la informática, básicamente podemos afirmar que nuestra sociedad depende del uso de ordenadores para casi todo.

Puedes imaginar una empresa que funcione perfectamente, con un personal bien preparado, al cual se le está pagando un sueldo acorde a sus funciones, obviamente los costos de la oficina como alquiler, servicios y otros, son costos que invariablemente deben cubrirse. Digamos que esta empresa se dedique a brindar servicios contables o cualquier otro área donde el uso de ordenadores es casi esencial. ¿Qué pasa si sus equipos no funcionan o funcionan de forma deficiente?

Si pensamos de forma similar, la respuesta es que ese tiempo que se pierde, se transforma en pérdida de productividad y pérdida económica. Así de sencillo, ya que aunque intentemos aprovechar el tiempo con reuniones o algo similar, llegaremos siempre al punto donde se requiera tener un ordenador, esta situación probablemente te haya pasado alguna vez, a mí en lo particular me ha pasado y sé de primera mano la impotencia que se experimenta.

Este sentimiento es aún peor si nos encontramos en un período crítico, por ejemplo si tenemos que entregar un trabajo y estamos en fecha límite, lo cual es algo que no le deseo a nadie, pero como lo dice claramente la ley de Murphy: “Todo lo que puede salir mal, saldrá mal”, pero la idea no es entrar en una espiral de pensamiento pesimista, sino precisamente evaluar soluciones.

La mayoría de las personas toman soluciones reactivas, es decir, esperan que el problema aparezca y entonces reaccionan, que en este caso sería llamar a algún técnico, pero muchas veces no se encuentran disponibles, ni capacitados, o no al menos con la rapidez que requerimos. Algunas veces podemos encontrarnos con sorpresas cuando se presentan las facturas, obviamente no todos los técnicos son iguales, por eso es importante contar con alguien de confianza.

Una alternativa que algunas empresas toman, es contratar personal técnico para crear un departamento de informática, que precisamente se encargue de todo el mantenimiento preventivo y correctivo de sus equipos. Obviamente esta solución conlleva costes de nómina, pasivos laborales y no necesariamente garantiza que el personal contratado sea el idóneo, sin embargo es una opción.

Otra de las opciones y la que desde mi punto de vista es la mejor, viene de la mano de la empresa informática LINKA. Tienen una completa gama de servicios informáticos que va mucho más allá de la simple reparación de ordenadores y servidores, ya que si no queremos sorpresas de última hora, o peor aún perder información valiosa para nuestra empresa, el mantenimiento informático preventivo es fundamental, además su trabajo es realmente de alta calidad, muy rápido y profesional.

Ofrecen desde horas de servicio ilimitadas, soporte telefónico, hasta equipos de sustitución mientras se realizan las reparaciones necesarias, en fin tendría que escribir más artículos para hablar de lo completo que son sus servicios, por lo que te invito a que los visites directamente ya que he decidido dejar lo mejor para el final.

Esta empresa de mantenimiento informático te ofrece un mes gratis. Sí, no hay nada mejor para comprobar la calidad de un servicio que probarlo, y es la oportunidad que te dan. Es una oferta por tiempo limitada así que si vives en Madrid puedes contactarlos inmediatamente y aprovechar esta oferta, porque el mantenimiento de tus equipos informáticos es vital para el rendimiento de tu empresa.