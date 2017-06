Diez consejos para que no te roben este verano

Ha llegado el verano y con él los días en la playa, las cervezas en los chiringuitos y terrazas y las ansiadas vacaciones. Pero la época estival es también una temporada en la que los amigos de lo ajeno 'hacen su agosto', nunca mejor dicho.

1. Vigila tus pertenencias

En la playa o en la piscina mantén tus pertenencias siempre vigiladas y llévate lo estrictamente necesario. No pierdas de vista tu mochila o ese neceser o monedero en el que guardas el móvil, la documentación y algo de dinero. Los ladrones acechan a los bañistas despistados.

2. Nada a la vista en el coche

Cuando aparques el coche no dejes a la vista ningún objeto de valor y procura estacionar en lugares transitados, bien iluminados y, si puede ser, que estén cubiertos por el campo de visión de una cámara de seguridad. Además, procura que nada delate que dejas dentro del vehículo objetos de valor. La marca de la ventosa del gps en el cristal delantero, por ejemplo, es una pista a los cacos de que el navegador puede estar guardado en la guantera y éste es un motivo más que suficiente para que partan los cristales de tu coche y te den un buen disgusto.

Sin ir más lejos, esta semana la Guardia Civil detenía al autor de una veintena de robos en el interior de vehículos cuando estaban estacionados en aparcamientos de playas de la zona de Bolonia, Tarifa y Torreplata.

3. Cuidado en el cajero automático

Si vas a sacar dinero en un cajero evita distracciones. Cubre tu mano al teclear y no olvides la tarjeta ni los billetes. Además, si puedes, utilízalos durante el horario de apertura de las ofinas bancarias en las que estén instalados y, si lo haces fuera de este horario, elige siempre que sea posible cajeros interiores y bloquea la puerta cuando estés dentro. Por último, procura no sacar dinero del cajero en presencia de desconocidos.

4. Bolso cerrado con cremallera

En los transportes públicos y en aglomeraciones lleva el bolso bien cerrado, hacia delante o cruzado. Asimismo, no lleves todos los objetos de valor en el mismo sitio, repártelos entre los bolsillos, la cartera, el bolso, la mochila... Y evita utilizar bolsos, mochilas o riñoneras que no tengan cremalleras o cierres de otro tipo.

5. Protege tus dispositivos electrónicos

Los robos no son solo físicos, también pueden 'ciberdesplumarte'. Así que protege tu móvil y demás dispositivos electrónicos. Blóquealos con contraseña, actualiza el sistema operativo y las aplicaciones y cuidado con la información que compartes mientras estás conectado a un wifi público, que alguien pueda acceder a la misma es más fácil de lo que imaginas.

6. En casa, cierra puertas y ventanas

Antes de salir de casa rumbo a tu lugar de vacaciones, asegúrate de que las puertas y ventanas quedan bien cerradas. Ojo si alguna de las ventanas de tu casa da a un patio, son lugares generalmente escondidos y desprotegidos que los delincuentes aprovechan para acceder a los hogares deshabitados.

7. Haz un inventario de objetos de valor

No escondas las joyas, el dinero o los relojes en sitios recónditos de tu casa, los que van a robar saben dónde buscar. Lo mejor que puedes hacer antes de salir de vacaciones es realizar un inventario de los objetos con los números de serie de fabricación, marca, modelo y algunas fotos de los mismos. E incluso dejarlos en una caja de seguridad con una marca que los identifique, así, si los roban podrás recuperarlos con más facilidad y evitar su comercialización.

8. Avisa a algún vecino de que te vas

Ese vecino majo, con el que te llevas especialmente bien y que no se va de vacaciones en las mismas fechas que tú es la persona adecuada para que le dejes las llaves de tu buzón para que la abundancia de correo no delate tu asencia. Además, dale tu número de teléfono móvil si no lo tiene y pídele que te avise si escucha algo raro o ve a alguien entrando o forzando la cerradura de tu casa.

9. Las maletas, siempre a la vista

Entras en el hotel que has reservado para pasar estos días de descanso y vas a registrarte. No te despistes y dejes sin vigilancia las maletas mientras realizas las gestiones en recepción, ya que puede ser que cuando te des la vuelta tus maletas ya no estén. Los cacos aprovechan el descuido de los viajeros en una zona de tránsito en la que constantemente entran y salen personas para irse con maletas ajenas pasando desapercibidos.

10. Usa las cajas de seguridad

Muchos evitamos usar las cajas de seguridad de nuestros alojamientos vacacionales, guardando el dinero dentro de la maleta, o escondiéndolo en la habitación, e incluso llevándolo con nosotros durante todas las vacaciones (imagínate si sufres un atraco). «Ni debajo del colchón ni en un recoveco del armario, guarda tus objetos de valor en la caja de seguridad y disfruta de las vacaciones», advierte la Policía Nacional.

Y terminamos con un plus: nunca, jamás, cuentes ante desconocidos tus planes de veraneo y ¡ojo con lo que publicas en las redes sociales! Esa foto en un lugar paradisiaco lejos de tu casa o de la pantalla en la que se anuncia tu vuelo puede llegar a donde no crees y dar la pista a los ladrones de que tu hogar está desprotegido.