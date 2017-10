XIII CONGRESO PROVINCIAL DEL PSOE Un congreso de calma tras la tempestad El PSOE de Cádiz busca este sábado la integración entre ‘sanchistas’ y ‘susanistas’ Irene García revalida mandato al frente de los socialistas gaditanos y se prevé que presente una ejecutiva de unidad

JAVIER RODRÍGUEZ

@JavierLaVoz CÁDIZ 20/10/2017 17:30h Actualizado: 20/10/2017 17:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los socialistas gaditanos celebran este sábado su Congreso Provincial, el número trece de su historia, de donde saldrá elegida como secretaria general, Irene García, que revalidará así su segundo mandado al frente del PSOE de Cádiz. La candidatura de Irene García es la única que se presenta tras quedar apeado de la carrera Javier Ruiz Cayuso el pasado septiembre al no reunir los avales suficientes. Irene García obtuvo 2.677 frente a los 899 que cosechó Ruiz Cayuso. La corriente 'susanista', liderada en la provincia por Irene García, se impone de esta forma al sector 'sanchista', que no ha logrado meter cabeza en la dirección provincial. Sin embargo, la intención de Irene García es sumar y no dividir y, por ello, según fuentes consultadas por LA VOZ, tratará de formar una ejecutiva de integración donde estén representados también los afines a Pedro Sánchez. Los congresos provinciales, incluido el gaditano, se celebran tres meses después del cónclave regional, del que salió de nuevo elegida como secretaria general de los socialistas andaluces Susana Díaz.

El candidato 'sanchista', Jesús Ruiz no logró avales suficientes para competir con Irene García

El escenario que este sábado se dibuja en el Palacio de Congresos de Cádiz, donde se celebrará el acto, tiene como telón de fondo el debate interno que ha vivido el PSOE en el último año como consecuencia de sus peleas por el liderazgo. En octubre del pasado año, el entonces secretario general del partido, Pedro Sánchez, se vio obligado a dimitir tras un tortuoso Comité Federal donde sus críticos, con Susana Díaz a la cabeza, forzaron un nuevo rumbo en la dirección ante la paralización política que sufría el país debido a la negativa de Sánchez a permitir la investidura de Mariano Rajoy. Veníamos de unas segundas elecciones generales, ya que en las de diciembre de 2015 fue imposible formar gobierno debido a la falta de acuerdo. En junio de 2016 hubo nuevos comicios y el panorama fue casi idéntico al anterior. El PSOE de Pedro Sánchez no estaba por la labor de facilitar la presidencia al PP, que logró mayoría simple.

La decisión de Sánchez desencadenó una fuerte división en el partido, que acabó con su salida de la dirección del PSOE en octubre y la asunción del poder por parte de una gestora. Fue entonces cuando la carrera de Susana Díaz empezó a tomar girar con más fuerza hacia la secretaría general del partido. Sin embargo, Sánchez plantó cara y presentó candidatura para las primarias del partido, que se celebraron el pasado 21 de mayo. También lo hizo Patxi López. Esta situación dio origen a dos corrientes en el partido y Cádiz, desde luego, no quedó al margen. Finalmente, Sánchez recuperó al secretaría del PSOE y lo confirmó en el Congreso Federal del pasado junio, sin embargo, esa guerra interna por el liderazgo ha dejado serias heridas que tardarán en cicatrizar. En Cádiz, la candidatura en primarias de Pedro Sánchez logró 1.647 votos, mientras que la de Susana Díaz, 2.318. La de Patxi López recibió el respaldo de 234 afiliados.

Cohesión para cerra heridas

El PSOE prefiere pasar página, pero es difícil si no hay un trabajo previo de cohesión y unidad. Precisamente, estas son las dos claves que Irene García manejará este sábado para presentar un nuevo PSOE en la provincia.

Así un total de 204 delegados de agrupaciones locales participarán en este Congreso Provincial, a los que se sumarán 11 miembros de Juventudes Socialistas y 13 de las Organizaciones Sectoriales para conformar el plenario.

Los socialistas de Cádiz acuden a este Congreso «con el reto de fortalecer aún más al PSOE y situarse ya en una buena posición de salida de cara a los próximos comicios que se deberán afrontar, tras la recuperación de la confianza ciudadana conseguida y que se ha traducido en un mayor poder institucional en ayuntamientos, pasando de 14 alcaldías a 25, y en la recuperación del Gobierno en la Diputación». Irene García ha aportado tranquilidad al PSOE provincial hasta que estalló la guerra con Sánchez

Irene García se hizo con las riendas del PSOE gaditano en 2012 y, desde entonces, la unidad ha caracterizado a la familia socialista tras años de disputas entre familias y corrientes, pero esta calma se vio alterada a raíz del Comité Federal del pasado octubre, en el que Pedro Sánchez presentó su dimisión y el PSOE de Cádiz se posicionó del lado de Susana Díaz. Los resultados electorales en la provincia también marcan la gestión de la ejecutiva del PSOE. Irene García insiste en que el PSOE gaditano ha salido fortalecido de las últimas convocatorias, pero no todo es oro todo lo que reluce.

En mayo de 2014 se celebraron las elecciones europeas y el PSOE registró en la provincia menos votos que en las últimas europeas de 2009. Pasó del 46,7% de votos al 30,9%.

Tampoco hubo suerte en las autonómicas de mayo de 2015, donde el PSOE perdió enteros en Cádiz con respecto a las autonómicas de marzo de 2012. Los socialistas pasaron en cuatro años del 35,5% de apoyos al 31,6%.

El PSOE provincial remontó el vuelo en las municipales de mayo de 2015, que logró en Cádiz el 28,4% de los votos frente al 26,3% que obtuvo en las de mayo de 2011.

En cuanto a las generales, hay varios altibajos. En las de noviembre de 2011 el PSOE obtuvo en Cádiz un apoyo del 32,7%, mientras que en las de diciembre de 2015 cayó hasta el 27,9% para volver a subir en las de junio de 2016 con el 32,3%. El PSOE gaditano perdió fuelle en las europeas y autonómicas y remontó en las municipales y generales

Irene García quiere salir del congreso de este fin de semana fortalecida y con un partido sin fisuras, ya que las primeras elecciones tendrán lugar el año que viene con la convocatoria europea para inmediatamente después, en 2019, enfrentarse a las municipales y autonómicas.

Irene ha sido la cara amable de un partido cuya gestión ha servido para superar una dura transición del 'pizarrismo' u oficialismo a la renovación o 'susanismo', iniciado por José Antonio Griñán y ultimado por la propia Susana Díaz.

Así el PSOE gaditano ha podido vivir en los últimos cuatro años una etapa de aparente tranquilidad gracias al triunfo del sector renovador en el congreso provincial del 14 julio de 2012, donde la entonces alcaldesa de Sanlúcar y ahora presidenta de la Diputación, Irene García, se hizo con las riendas del partido tras derrotar por 46 votos de ventaja al candidato oficial, el alcalde Barbate, Rafael Quirós.