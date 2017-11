Cádiz Repaso al estado de Cádiz a mitad de la legislatura con ausencia del PP Representantes de Por Cádiz sí se puede, PSOE, Ganar Cádiz y Ciudadanos se congregaron en un acto organizado por el Ateneo en el que faltó el PP

Verónica Sánchez

Cádiz 21/11/2017 23:17h Actualizado: 21/11/2017 23:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La cita prometía interesante, casi dos años y medio después de que José María González ‘Kichi’ se asomase al balcón del Ayuntamiento enarbolando el bastón de alcalde, concejales del equipo de Gobierno y de la oposición se daban cita en terreno neutral, el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Su vicepresidente, José María Esteban González fue el encargado de moderar una mesa redonda formada por David Navarro, en representación de Por Cádiz sí se puede, Eva Tubío, por Ganar Cádiz, Victoria Rodríguez por el Partido_Socialista y José Manuel Pérez Dorao por Ciudadanos. El gran ausente, el Partido Popular, que, pese a estar invitado al debate, no designó a ninguno de sus representantes municipales para el encuentro.

El ambiente relajado desde el principio, con miradas tranquilas y gestos amables daba la impresión de estar muy lejos de los alterados Plenos municipales que cada mes hacen saltar las chispas en San Juan de Dios. «No voy a entrar en confrontación, demasiada ven en el Pleno y volverán a ver el viernes», auguró David Navarro.

La dinámica, sencilla pero efectiva. Ocho minutos de exposición para cada uno de los integrantes de la mesa, con turno de réplica y posterior paso a las preguntas de los asistentes al debate.

Manos a la obra. El primero en intervenir fue Navarro, a la sazón Concejal de Economía, Hacienda, Deuda, Contratación, Patrimonio, Personal, Seguridad Ciudadana y Tráfico. «Cada concejal lleva muchas cosas diversas. Todos compartimos la opinión de que cada grupo debería tener más concejales», afimaba Eva Tubío, cabeza de las áreas de Vivienda, Cultura, Salud y Protección Animal.

Y Navarro comenzó por el principio, por lo primero que hizo el equipo de Gobierno cuando llegó al Ayuntamiento, «intentar mover el engranaje hacia el sentido contrario de las políticas que estaba llevando a cabo el PP», un proceso «lento» según el concejal, que además defendió su actuación al frente del área económica, «reduciendo la deuda a proveedores». Pero, «aquí no venimos a pagar, venimos a hacer política», afirmó.

Repaso por el empleo, área en la que el Ayuntamiento querría «tener más competencias», por la vivienda y el empeño de que «las personas que emigraron a la mancomunidad de la provincia puedan volver a Cádiz». Y asignatura pendiente: conseguir mayores acuerdos entre «todos los grupos que componemos el arco plenario».

Diferencia de opiniones

En la misma línea se movió Eva Tubío, señalando que el nuevo equipo de Gobierno trajo «otros valores, ideología y formas de vivir las cosas». Y ensalzando los avances de sus carteras. Por un lado Cultura, cuando hasta ahora, en palabras de la concejala «se había hecho cultura del ladrillo y contenedores culturales sin sentido». Y por el otro Vivienda, «priorizando a los más vulnerables» para que los gaditanos que no tengan nómina puedan alquilar, con el Protocolo Antidesahucios y con la puesta en marcha de tres promociones que está gestionando Procasa: Santa María, Club 11 y el proyecto de un edificio eficiente energéticamente. En total, 48 viviendas cuando, en palabras de Tubío, «en Cádiz hay 7.000 demandantes de vivienda y además 4.000 personas que no llegan al salario mínimo».

Todo iba sobre ruedas, hasta que llegó el turno de la oposición. Victoria Rodríguez, afónica pero no por ello menos contundente. «En el PSOE estábamos convencidos de que había que poner fin a los 20 años de gobierno de Teófila, por eso les apoyamos. Creíamos en el cambio, pero nos han decepcionado». Y se armó el revuelo. Rodríguez fue ennumerando las promesas incumplidas del equipo de Gobierno: no hay plan de vivienda municipal, ni presupuestos, en Procasa «se ha llevado a cabo una labor continuista de la anterior Administración» e incluso, puso en el punto de mira a los procesos participativos, tan usados por Podemos. «Lo disfrazan de que algo lo ha dicho el pueblo de Cádiz, pero no es así, lo ha dicho un sector del pueblo, porque son las mismas personas las que participan en todos los procesos de la ciudad», denunció.

«En estos dos años se ha hecho mucha política y poca administración», afirmó el concejal de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao que puso especial hincapié en la ausencia de renovación de los pliegos de contratación de servicios como el mantenimiento de jardines o la vía pública, en los problemas de prestación de servicios de Asuntos Sociales y en la falta de presupuestos, «lo que crea una sensación de inseguridad».

Por supuesto, durante el debate posterior no faltó la alusión al cambio de nombre de la avenida Ramón de Carranza y el posible cambio de nombre del estadio que «se llamará como la ciudadanía quiera», afirmó Navarro. «¿Nuevo estadio Teófila Martínez?», sugirió uno de los asistentes.