Playas de Cádiz: Con servicios para los bañistas en Semana Santa

Aunque no presentarán el aspecto habitual en estas fechas tan importantes de cara al turismo, las playas de Cádiz estarán disponibles para que los bañistas que lo deseen puedan utilizar, al menos, los servicios correspondientes a la llamada pretemporada de playas.

De hecho, desde el próximo domingo estarán operativos los módulos 2 y 3 que ya se encuentran arreglados y donde también se ha trabajado incluso en el mantenimiento de los accesos y mejoras en el estado de la arena. También estarán operativas las torres de vigilancia del Módulo Central, con los correspondientes servicios de este mismo módulo y una torre de vigilancia y un módulo en playa de La Caleta.

Carrusel de borrascas

Por parte del Ayuntamiento se están ultimando todos los detalles relativos a la limpieza y acondicionamiento de las instalaciones, que según fuentes municipales, estarán perfectamente solventados tras el fuerte temporal que azotó a la ciudad en las pasadas semanas tras el paso de las borrascas Emma y Félix, que ocasionó importantes daños al litoral gaditano y también a los chiringuitos.

No obstante, los trabajos correspondientes a la Demarcación de Costas, centrados en la regeneración de la arena, no se podrán a llevar a cabo hasta que llegue el buen tiempo, por lo que la zona correspondiente al arenal se va a ver reducido de forma importante. Zonas como Cortadura, La Victoria o Santa María del Mar, han sufrido una pérdida notable de la arena que los bañistas podrán ver 'in situ' en los próximos días.

Asimismo, los empresarios de los chiringuitos también están ultimando en estos días el arreglo y montaje de sus instalaciones, que con casi toda seguridad se podrán visitar, en gran parte de la playa, durante la próxima semana. Eso sí, siempre que el tiempo lo permita.