PLAYAS DE CÁDIZ Las playas de Cádiz se impulsan sobre la tregua para brillar en Semana Santa Trabajo a contrarreloj para recuperar la costa gaditana, muy dañada por la pérdida de arena y el destrozo de los accesos debido a los temporales

Las playas de Cádiz sufrían la embestida rabiosa de un temporal tras otro. Tormentas, lluvias, olas embravecidas, hasta un tornado, arrasaban con tramos costeros dejando muy dañado el principal tesoro de esta tierra.

Pero siempre sale el sol. Esta tregua justo antes de la Semana Santa ofrece un nuevo y decisivo impulso para que las playas, desde Chipiona hasta el Campo de Gibraltar, puedan brillar con el tono dorado de su arena y el azul del mar.

Emma, Félix, Gisele y Hugo han castigado severamente el litoral gaditano. Le ha robado parte de la arena y se observa una pérdida importante, si bien es un problema que se repite cada temporada. El otro golpe se ha estrellado contra con los accesos, las bajadas, las escaleras que conducen a las calas.

Las playas de Cádiz

Las localidades han corrido una suerte desigual. Sanlúcar, Chipiona, Rota y El Puerto se han llevado la peor parte, junto a la playa isleña de Camposoto. Desde Chiclana a Tarifa la recuperación ha sido casi total, con la excepción del singular caso de Fuente del Gallo, sin arena.

La recuperación no será completa. Una vez concluida la Semana de Pasión, los responsables políticos deberán organizar las labores para llegar a la Temporada Alta de verano en perfecto estado de revista. Especialmente en la recuperación de la arena y la reforma o nueva construcción de los accesos más castigados. También, a nivel particular, es dramática la situación de algunos chiringuitos que no podrán abrir durante estos días.

Estos días serán claves para rearmarse. Lo peor ya ha pasado. Y después de la tormenta, así han quedado las playas de la provincia de Cádiz.

