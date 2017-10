La oposición advierte de que la liquidación de 2016 arrastrará déficit

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento gaditano (PP, PSOE y Ciudadanos) han estallado al unísono reclamando al equipo de Gobierno que presente con carácter de urgencia la liquidación de los presupuestos de 2016, prorrogados y a la espera de la elaboración de unas nuevas cuentas para 2018.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, reitera al equipo de Gobierno la necesidad de presentar «cuanto antes» esta liquidación del «primer presupuesto elaborado, aprobado y ejecutado por este gobierno municipal».

Pérez Dorao ha recordado que el 26 de septiembre se celebró una Comisión Especial de Cuentas en la que desde su grupo preguntaron por la liquidación del ejercicio 2016, a lo que el equipo de Gobierno contestó que sería «para la semana siguiente».

El portavoz de Ciudadanos ha señalado que el ejercicio de 2016 sería «la primera liquidación de un presupuesto íntegramente elaborado y ejecutado por este gobierno, con la particularidad de que no se aprobaron en el Pleno». Es más, contó con el rechazo de todos los grupos, hecho que motivó que Podemos y Ganar Cádiz en común tuvieran que aprobarlo de forma unilateral en la Junta de Gobierno Local.

Para Pérez Dorao, esa liquidación dejará ver «cuál es la falta de eficacia de este equipo de Gobierno en la gestión del interés público», ya que «si han ejecutado todas sus propuestas de gastos se va a producir un déficit, al no producirse la venta del hotel del Estadio, y si no, pondrá de manifiesto que no valen ni para hacer lo que ellos mismos dicen que van a hacer».

«Un presupuesto muerto»

Por su parte, el portavoz del grupo Municipal Socialista, Fran González, ha lamentado que en la «recta final» del año 2017 «se sigue sin conocer la liquidación del presupuesto municipal de 2016 y sin saber cómo se ejecutaron las cuentas», por lo que ha añadido que teme que el equipo de Gobierno municipal «sea incapaz de explicar el desastre de esas cuentas». González ha recordado que «se trata de un presupuesto que nació muerto debido a los ingresos ficticios que se incluyeron en él de manera irresponsable, como ya advirtió el PSOE desde el principio».

El portavoz socialista en el Consistorio gaditano ha insistido en que «entonces se nos acusó de ponerles ‘palos en las ruedas’, sin embargo, el tiempo nos dio la razón, y se ha demostrado el despropósito y el desastre de esas cuentas que no han supuesto ningún avance para la ciudad». Fran González ha añadido que «de hecho, sólo han venido a poner de manifiesto, una vez más, la incompetencia de este equipo de Gobierno».

A juicio de González, «la lamentable realidad es que Cádiz sobrevive con un presupuesto prorrogado y modificado hasta la saciedad». En este sentido, ha afirmado que el alcalde, José María González Santos, «dejó a cero partidas fundamentales a través de un decreto y algunas de esas partidas han vuelto a contar con presupuesto por una medida extraordinaria en la carencia de los préstamos, que nada tiene que ver con una buena gestión por parte del equipo de gobierno».

El portavoz socialista ha apuntado que «se ha pasado de 13 a 6,6 millones de euros de recorte, lo cual viene a amortiguar el golpe, pero desde luego no es una cuestión para sacar pecho ni para sentirse orgulloso».

Fran González ha manifestado a su vez que espera que «al menos sean capaces de ejecutar los programas a los que han vuelto a asignar fondos porque, teniendo en cuenta su incapacidad manifiesta y que quedan poco más de dos meses para finalizar el año, mucho nos tememos que no sea así, como ha ocurrido con el presupuesto para este año, que estuvo meses a punto de salir del horno y después tuvieron que admitir que era todo mentira, que no habían hecho nada y que las cuentas seguirían prorrogadas hasta 2018».

Pendientes del TSJA

Desde el PP también han sido muy críticos con la falta de la liquidación. El concejal popular José Blas Fernández ha declarado que «nos podemos encontrar con un importante déficit y, teniendo en cuenta que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) está a punto de salir, puede que incluso sea mayor».

Blas Fernández ha afirmado que el equipo de Gobierno «está retrasando la liquidación de las cuentas a la espera de que el TSJA se pronuncie porque los presupuestos podrían quedar anulados». En su opinión, «están buscando una excusa para echarle la culpa a la oposición del desastre financiero de este Ayuntamiento por su ineptitud política y de gestión».

El edil popular ha lamentado que desde el equipo de Gobierno se esté cometiendo un auténtico «fraude presupuestario» y ha acusado al alcalde y a su concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, de «vender humo y fuegos artificiales cuando en realidad no están haciendo nada por esta ciudad. No se está invirtiendo y todo lo que toca este gobierno lo hace mal».