El oculto aspirante a Gaspar del Pino

«Mantén cerca a tus amigos, pero aún más cerca a tus enemigos», le recomendaba don Vito Corleone a su hijo Michael, legándole un consejo que le serviría para hacerse con el poder de la familia. El socialismo de Cádiz capital debe decir en noviembre quién será su ‘don’, si se mantiene Fran González (reforzado tras la victoria de Pedro Sánchez en el Comité Federal) o si un miembro de alguna familia opuesta se hace con el control de Gaspar del Pino. Y todo cuando la carrera por llegar a San Juan de Dios está en ciernes de comenzar.

Actualmente, la situación en el Partido Socialista local es de calma tensa. Desde el entorno de Fran González señalan que no se quiere pronunciar sobre si se presentará como candidato en la asamblea local hasta que no termine el congreso provincial, que tendrá lugar el 21 de octubre. Sin embargo, se da por hecho que, apaciguada su oposición interna, tratará de revalidar su cargo al frente del partido.

Y es precisamente la oposición la que no termina de dar un paso adelante mostrando un candidato que le pueda hacer sombra a González, que quedó consolidada tras su apuesta (ganadora) por Pedro Sánchez frente a Susana Díaz. La afinidad por Sánchez se materializa en una política más cercana al entorno de Podemos que causa urticaria en el sector más ‘susanista’, que no ha movido ficha, no obstante, a la hora de dar un nombre que pueda poner nervioso a González.

Fuentes próximas al PSOE, empero, señalan que el acercamiento de Fran González a Irene García en los últimos meses frente al sector pizarrista le habría hecho ganarse una tregua en el sector más cercano a la presidenta de la Junta en la provincia.

El acercamiento de González a Irene García ha desactivado en parte la oposición ‘susanista’

Curiosamente, el nombre que ha sonado con más fuerza para disputarle a González la Secretaría local ha llegado, precisamente, del sector ‘sanchista’. Luis Ben anunció abiertamente en octubre del pasado año, cuando se expulsó a Pedro Sánchez de la Secretaría federal, que presentaría una candidatura alternativa a González, con el que reconocía abiertas discrepancias en cuanto a la gestión local.

Sin embargo, ayer, el que fuera concejal socialista afirmaba que, en principio, no tenía intención de presentarse como candidato a liderar el PSOE e ironizaba con que «si hay una lista ‘susanista’ no creo que me lo vayan a decir a mí». Ben lamentaba que el PSOE local se encuentra en una situación «comprometida» por la disputa a nivel nacional entre ‘susanistas’ y ‘pedristas’, que ha ido trayendo como consecuencia una pérdida de peso de la agrupación local en el panorama provincial y andaluz.

Meléndez: candidata desterrada

Quien da por descartada su candidatura a la Secretaría local es, precisamente, la misma persona que se la disputó a Fran González en 2012: Marta Meléndez. La candidata a la Alcaldía de Cádiz en 2011 obtuvo en el pasado duelo por el mando en Gaspar del Pino 89 votos frente a los 141 que logró González.

En estos años, según Meléndez, «el partido ha ido muy a menos». Meléndez denuncia, en una queja que secundan buena parte de los veteranos del partido, que desde que el PSOE local, tras la llegada de Fran González «ha arrinconado a los socialistas históricos» y lamenta que no hay «un mensaje ideológico claro».

Meléndez señala que la falta de definición del PSOE ante Podemos puede condicionar el futuro

Es precisamente esa falta de definición la que, a juicio de Meléndez, le puede pasar más factura a González. «No se sabe si está con Podemos o contra ellos, un día dice una cosa y otro día otra, con esta política muchos pensamos que cuando lleguen las próximas elecciones locales quienes estén contra Kichi votarán a un partido abiertamente contrario y a quienes les guste, votarán a uno de los partidos de la coalición para que estén reforzados», detalla Meléndez, que no oculta que ella era partidaria de haber entrado en un gobierno con Podemos.

Lo cierto es que la propia mecánica de las asambleas locales facilita que pueda haber un candidato tapado hasta última hora. A finales de octubre, las agrupaciones locales deben comunicar qué día, dentro del mes de noviembre, quieren organizar su asamblea. En dicha asamblea se presentan las candidaturas, que son votadas directamente en el acto (a mano alzada, si nadie si opone) y no es necesaria la presentación de avales en una candidatura previa.

Fuentes del PSOE local reconocen que existe un movimiento de oposición a González que tiene que materializarse en las próximas semanas. Falta decidir el nombre, materializar el rostro del candidato (o candidata) que quiera ponerse al frente de la familia.