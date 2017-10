El nuevo presidente de Onda Cádiz se compromete a no parar las auditorías

Juan Manuel Pérez-Dorao ya ejerce como nuevo presidente de la empresa municipal Onda Cádiz, tras la decisión de los miembros del Consejo de Administración celebrado ayer, de hacer efectivo su nombramiento con los votos a favor de PSOE y PP y con el rechazo de los tres representantes del equipo de Gobierno. Eso sí, ahora queda pendiente su posible nombramiento como consejero delegado, ya que parece ser que los 4 votos conseguidos no son suficientes para que pueda ejercer el cargo. De esta manera, este puesto quedaría vacante, ya que los estatutos no recogen la obligación de nombrar a un consejero delegado.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha asegurado esta mañana que uno de sus objetivos al frente del ente municipal es «mantener la pluralidad y la transparencia», criticando la gestión que llevó a cabo el anterior consejero delegado, David Navarro. «Este cambio obedece más a la falta de eficacia de la persona encargada de gestionar la empresa que a los argumentos que esgrime el alcalde de moción de censura o golpe de Estado», ha apostillado.

En este sentido, Pérez-Dorao ha puesto de relieve el cese de David Navarro como consejero delegado, «ya que ha venido gestionando la sociedad en solitario, prescindiendo del Consejo de Administración. Ha tomado decisiones importantes sin presentar ningún tipo de explicaciones al Consejo», explicó.

No obstante, el recién nombrado presidente se ha comprometido a velar por la transparencia y la pluralidad durante su mandato, aceptando incluso que las auditorías que ya están en marcha, como la de Cádiz Conecta, sigan adelante. «Estamos dispuestos a hacer todas las auditorías que sean necesarias, incluso la de estos dos últimos años, en los que ha gestionado la sociedad este equipo de Gobierno. Además, hay que recordar que tanto Onda Cádiz como Cádiz Conecta han sido auditadas de forma anual por empresas externas», ha aclarado en relación a las críticas del alcalde José María González, con respecto a una posible paralización de estos trámites.

Pérez-Dorao también ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la plantilla de Onda Cádiz que, según el edil, no se verá afectada por este cambio en el organigrama de la empresa. Asimismo, ha anunciado que para la elección del nuevo gerente se abrirá un proceso de selección que tendrá en cuenta dos aspecto fundamentales: que se trate de un funcionario o personal laboral del Ayuntamiento y que tenga conocimiento sobre el funcionamiento de los medios de comunicación. «Hemos creído conveniente que la nueva gerencia pueda asesorar al Consejo y además conozca el sector de los medios», ha apuntado.

Por su parte, Ignacio Romaní, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, ha desmentido las acusaciones de posible moción de censura a plazos, vertidas por el alcalde. Asimismo, con respecto a las auditorías ha explicado: «Cádiz Conecta era auditada cada año por empresas externas y rendía cuentas ante la intervención municipal y la Cámara de Cuentas».

David Navarro, ex consejero delegado de Onda Cádiz - A. V.

David Navarro: «Lo que viví ayer fue una absoluta vergüenza»

El concejal David Navarro ha criticado tanto su cese como consejero delegado de Onda Cádiz como el del gerente en el Consejo de Administración celebrado ayer. «Lo que viví ayer en el Consejo de Administración fue de una absoluta vergüenza. Fue una coreografía perfectamente ensayada en la que se ejecutó el primer acto de moción de censura encubierta», ha asegurado. Además, ha criticado duramente al portavoz del PSOE, Fran González, por su acuerdo con el PP y Ciudadanos para dar luz verde a su cese al frente del ente municipal.

«Es un acto de cobardía por parte de Fran González, que se ha convertido en el peor referente que pudiera haber del PSOE. El proyecto político de Fran González no es el PSOE, es él mismo, aunque esto pase por pactar con la derecha más retrógrada de esta ciudad. No sabe gestionar, como ya ha demostrado con el fracaso del Tricentenario, y es un conspirador acreditado, no solo en su partido donde únicamente se dedica a liquidar a sus adversarios para conservar su sillón, como de cara afuera, tal y como pudimos comprobar ayer. El PSOE de Fran González se abalanzó a los brazos del PP», ha criticado. En este sentido, ha subrayado que con esta acción y este acuerdo a tres bandas, «González ha pasado de pedir el cierre de la televisión municipal en la pasada campaña electoral a devolvérsela a la derecha».

Navarro ha destacado que durante el Consejo de Administración, sus miembros «no dieron ni una sola razón» para justificar las dos destituciones, e incluso ha apuntado que se llegó a felicitar al gerente por su labor.

Con respecto a las posibles consecuencias que puede tener esta destitución, Navarro ha apuntado que «desconozco los planes del tripartito de los cafés. Lo que le pido a Fran González es que sea valiente y apoye la moción de censura o que nos dejen gobernar». No obstante, ha añadido que «me temo que intentarán esto en otras empresas municipales, por eso es una moción de censura a plazos», ha concluido.