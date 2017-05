«No contemplo disputar a Irene García la secretaría provincial del PSOE»

El teléfono de Fran González, el secretario local del PSOE de Cádiz, no ha dejado de sonar desde que a última hora del domingo se confirmase la victoria de Pedro Sánchez en las Primarias del partido. Su apuesta decidida por el proyecto del nuevo líder socialista le había dejado en una clara posición de indefensión ante el órgano provincial, claramente a favor de Susana Díaz. Sin embargo, el portavoz está dispuesto a enterrar el hacha de guerra en la búsqueda de una unidad que considera fundamental para el futuro de su organización.

¿Cómo va a afectar la victoria de Pedro Sánchez a la estructura del PSOE local y provincial?

No va a afectar en nada, más allá de que el PSOE ya tiene un secretario general que ha elegido de forma mayoritaria la militancia del partido, con más apoyo incluso de lo que se esperaba. Los calendarios de los congresos regionales, provinciales y locales están claramente estipulados y se seguirá el procedimiento habitual.

¿Está dispuesto a disputarle la secretaría provincial del partido a la actual responsable, Irene García?

No. Esa situación no la contemplo. Todo el mundo tiene derecho a posicionarse en cualquier tipo de procedimiento, como ha ocurrido con estas Primarias. Yo estoy llamado a seguir trabajando en el Ayuntamiento de Cádiz y a intentar contribuir a mantener el liderazgo de la Diputación Provincial. Por lo que descarto cualquier otra cosa que vaya más allá de eso. Lo digo con total sinceridad. Mi apoyo a Pedro Sánchez ha sido una cuestión de convicción y no ninguna competición personal contra nadie.

¿Se ha sentido perseguido o rechazado por parte de algunos de sus compañeros por el hecho de no apoyar a Susana Díaz?

No es eso exactamente. No voy a negar que han sido meses y semanas muy tensas y muy duras para mí. Pero ahora que han pasado estas elecciones Primarias tengo que decir que eso se quedará en el olvido y que todo va a quedar en una anécdota. Además, me comprometo a poner todos mis esfuerzos y mi trabajo para estrechar relaciones con esos compañeros y construir una unidad real, que es lo que necesita el PSOE.

¿Es posible esa unidad cuando Susana Díaz ni siquiera pronunció el nombre de Pedro Sánchez en su primera intervención tras perder las elecciones?

Hay que asimilar los resultados. Susana Díaz tenía una clara aspiración legítima a ganar estas Primarias del PSOE, así que hay que entender que su reacción se encuadra dentro del propio resultado, en el que además las diferencias fueron más importantes de las que se preveían en un principio. Ahora es importante hacerse un replanteamiento y que cada uno asuma el papel que le corresponda y que todos los dirigentes contribuyamos a crear una unidad real.

¿La victoria de Sánchez va a modificar su posición en el Ayuntamiento de Cádiz a la hora de apoyar las propuestas de Podemos?

Cuando pasaron las elecciones municipales, el PSOE local, de forma consensuada, coherente y coordinada con las estructuras del partido decidió apoyar la investidura de José María González, de Podemos. No íbamos a permitir que el Gobierno del PP, de Teófila Martínez, siguiera en el poder cuando había una alternativa de cambio. Desde entonces decidimos que ayudaríamos en lo que considerásemos bueno para Cádiz. Por entonces estaba Pedro Sánchez al frente de la secretaría general y en eso estamos a día de hoy. Nunca hemos cambiado de postura

¿Cómo se siente el secretario local de la única capital andaluza que ha apoyado a Pedro Sánchez en Andalucía?

La palabra exacta es respaldado. El hecho de que la Agrupación Local socialista de Cádiz haya apoyado a Pedro Sánchez le hace sentirse a uno partícipe de un proyecto colectivo. defendamos lo que defendamos, el PSOE de Cádiz ha demostrado que tiene un peso y un carácter especial. Además, esperamos que esa amplia mayoría que ha respaldado este modelo de partido influya a la hora de mejorar las relaciones con órgano federal.

¿Cree que la derrota de Susana Díaz debe conllevar algunas dimisiones?

Yo creo que no es el momento de las dimisiones porque estamos a las puertas de un Congreso Federal los próximos 16, 17 y 18 de junio, donde se ratificará a Pedro Sánchez como secretario general y de donde saldrá la nueva ejecutiva nacional, que marcará el rumbo del partido. Pero sí debemos aprovechar para replantearnos que las decisiones que se tomen en los congresos deben respetarse y que tras la celebración de unas Primarias todos debemos trabajar en torno al secretario general. Debemos contruir una unidad real y respetar las decisiones tanto del Congreso como de la militancia.