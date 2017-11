La directora de Linkedin Iberia perfila en Cádiz las claves del éxito en el mercado laboral Sarah Harmon debate sobre el futuro del trabajo y la necesidad de reinventarse para ser competitivos en un mundo globalizado y digital

M. L. / LA VOZ

02/11/2017 23:07h Actualizado: 02/11/2017 23:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sarah Harmon, directora y responsable de Linkedin en España y Portugal, visitó Cádiz para explicar las claves para lograr sacar el máximo rendimiento a esta herramienta de ‘networking’ que permite a las empresas contactar y mejorar sus negocios encontrando a los mejores profesionales de su sector. La plataforma es la mayor red profesional del mundo y alcanza los 500 millones de miembros en todo el planeta.

Harmon apuntaba en el encuentro que mantuvo entre profesionales del sector de los Recursos Humanos de las empresas más destacadas de la Provincia de Cádiz y miembros del Club de Directivos de Cajasol los detalles que han convertido a Linkedin en el mejor escaparate para los profesionales. Los asistentes al coloquio debatieron de manera distendida sobre el uso y aplicación esta herramientas en los procesos de búsqueda de empleo en sus empresas. Según afirmó la directora de Linkedin: «este tipo de encuentros favorece el entendimiento entre usuarios individuales y corporaciones empresariales reduciendo la brecha entre las personas en búsqueda activa y los demandantes de profesionales para la incorporación al mundo de la empresa».

«Estos encuentros reducen la brecha entre las personas en búsqueda activa de empleo y los demandantes»

Por su parte, el presentador del evento y director de Comunicación de la Fundación Osborne, Iván Llanza, comentó que «la comunidad social de Linkedin es mucho más que un espacio para reclutar talento para las empresas y se ha convertido en punto de encuentro donde profesionales de cualquier sector pueden compartir inquietudes, noticias o proyecto, además de ser el mejor escaparate donde mostrar nuestras habilidades profesionales». Es por ello que hemos querido participar ya que «uno de nuestros objetivos prioritarios en la Fundación Osborne es facilitar la incorporación de los jóvenes al mundo laboral y hoy en día es fundamental conocer y dominar esta herramienta que ha revolucionado el proceso de búsqueda laboral».

Futuro y empleo

La visita de la directora de Linkedin Iberia estuvo marcada por una agenda de vértigo ya que por la tarde Harmon también participó en la conferencia ‘El futuro del trabajo y el trabajo del futuro’ que se enmarca dentro del ciclo ‘De Cádiz al mundo, encuentros y reflexiones para la economía y el futuro para Cádiz’, con motivo del tricentenario del traslado a Cádiz de la Casa de Contratación de Indias que se encontraba antaño en la capital hispalense.

En la conferencia de Diputación, presentada de el diputado provincial Fran González, Harmon abordó la constante transformación del mercado laboral, la necesidad permanente reciclarse y mantener un espíritu activo y emprendedor. Para ello, apuntó algunas de las claves sobre cómo se va a transformar el sistema productivo, los empleos pujantes y los que tienden a desaparecer, la versatilidad y la especialización, y sobre todo, cómo insertarse y ser competitivos en un mundo cada vez más conectado y digital, basándose en la experiencia adquirida en sus años como alta ejecutiva, en los que ha destacado por «su éxito» en el lanzamiento de nuevas empresas, productos y conceptos de negocio.

La jornada estuvo organizada por la Diputación y contó con el apoyo de la Fundación Cajasol y la Confederación de Empresarios de Cádiz.

Harmon es directora desde 2013 y tiene una amplia experiencia en empresas de diferentes países. Su especialidad son las áreas de transformación digital, comunicación en medios sociales, monetización de productos y estrategias de marca de empleador para que una compañía sea atractiva.

Además, en 2015 fue reconocida como el «fichaje del año» con el galardón ‘Linkedin EMEA New Hire of the Year’. También ha sido elegida una de las cien mujeres líderes de España en 2014 y 2015.