Detenido un policía local por presunto delito de malos tratos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, que ha resultado ser agente de la Policía Local en Cádiz, como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Por su parte, el alcalde de Cádiz, José María González, ha señalado que el jefe de la Policía iba a estudiar, una vez que tuviera acceso al atestado, las medidas cautelares que se pudieran tomar.

En este sentido, en declaraciones a los periodistas, ha añadido que en principio al agente se le ha retirado el arma reglamentaria del armero. No obstante, el alcalde ha señalado que hasta que no haya sentencia no se podría tomar ninguna medida disciplinaria.

El agente fue detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Fue llevado a los calabozos de la comisaría de El Puerto de Santa María a la espera de pasar a disposición judicial.