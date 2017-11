El Ayuntamiento de Cádiz iza la bandera del colectivo trans en defensa de sus derechos La insignia ondea en el cuarto mástil del balcón de la Casa Consistorial este lunes 20, Día Internacional de la Memoria Trans

LA VOZ

CÁDIZ 20/11/2017 13:09h Actualizado: 20/11/2017 13:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Ayuntamiento de Cádiz iza la bandera del colectivo trans este lunes, 20 de noviembre, en defensa de sus derechos. Fue el pasado 31 de marzo, en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, cuando todos los grupos que conforman la Corporación Municipal presentaron una propuesta conjunta relativa a la celebración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, acordando por asentimiento de todos los concejales presentes aprobar el siguiente acuerdo: «colaborar en la visibilización del colectivo trans izando la bandera con motivo de fechas señaladas como el 31 de marzo (Día de la Visibilidad Trans), 23 de octubre (Día Internacional por la Despatologización Trans), o el 20 de noviembre (Día Internacional de la Memoria Trans), así como cuantas medidas se reciban de la consulta con los colectivos LGTBIQ de la ciudad.»

Así, en cumplimiento de dicho acuerdo, la Junta de Gobierno Local acordó el pasado 10 de noviembre izar la bandera trans en el cuarto mástil del balcón de la Casa Consistorial con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans este lunes 20.

El Día Internacional de la Memoria Trans es un día dedicado a la memoria de aquellas personas que han sido asesinadas víctimas de la transfobia, el odio y el miedo a las personas trans, así como para recordar la violencia continua que sufre la comunidad trans. Tiene como finalidad darles rostro y voz a aquellas víctimas de violencia transfóbica, así como hacer visibles la exigencia estas personas a vivir una vida libre de violencia y poder ejercer sus derechos como el resto de la ciudadanía.

Las obligaciones legales que los estados tienen para proteger a las personas trans frente a la violencia y la discriminación no son diferentes de las que los estados tienen para con todas las otras personas. Los derechos de las personas trans no están segregados y no son un subconjunto especial de derechos, sino que son derechos humanos.

Según ATA (Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera), «la última actualización TMM TDV (Observatorio de Personas Trans asesinadas) 2017 revela 2.343 homicidios reportados de personas trans y género-diversas en 69 países en el mundo entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2016, siendo 1.834 en América del Sur y Central. Además, el análisis de los datos muestra que el 64% de todas las personas trans y género-diversas asesinadas cuyas profesiones se conocen eran trabajadoras sexuales».

Al respecto, ATA apunta que las cifras absolutas más altas han sido encontradas en países con movimientos trans y organizaciones de la sociedad civil que realizan algún tipo de monitoreo personal: Brasil (938), México (290), Colombia (115), Venezuela (111) y Honduras (89), en América Central y del Sur. En América del Norte, Estados Unidos (160). En Europa: Turquía (44), Italia (32). En Asia: India (62), Filipinas (43) y Pakistán (39).