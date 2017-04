El colegio La Gaviota de El Puerto gana la fase autonómica del 33 Concurso Escolar de la ONCE

Los centros educativos 'La Gaviota', de El Puerto de Santa María, San Sebastián de La Puebla del Río y el Instituto de Secundaria 'Martínez Montañés' de Sevilla, han sido seleccionados hoy como ganadores andaluces en la 33 edición del Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a trabajar y reflexionar juntos sobre el bullying.

Actívate, presta tu voz ¡Super héroes a la acción! es el título del trabajo ganador en la categoría A. Dos super héroes, un chico y una chica cogidos de la mano quieren representar a aquellos observadores del acoso escolar para invitarlos a pasar a la acción. No es broma es el lema del trabajo ganador en la categoría B, con diferentes dibujos sobre manos abiertas en las que reflejan una idea principal ‘Si molesta, no es broma, tú decides’. Mientras que el trabajo ganador en la categoría C es un vídeo bajo el título ‘Hola, soy Ánima, soy Cristina, soy...’ en la que tres voces, sin imágenes, distintas denuncian un mismo problema para invitar a denunciar cualquier tipo de acoso en las aulas. https://youtu.be/05ZKK8mbcHw

En esta edición han participado en Andalucía un total de 39.481 estudiantes y 753 profesores de 477 centros educativos. Y en España 167.265 escolares y 3.601 profesores de 2.192 centros.

Bajo el lema 'Somos diferentes, no indiferentes. Activistas contra el acoso', el concurso ha ofrecido herramientas para detectar, sensibilizar y actuar contra las situaciones de acoso que se puedan producir en la escuela.

De esta manera, los escolares se han convertido por sí mismos en agentes de cambio para actuar contra el bullying, con toda la fuerza del grupo-aula.

Según datos del Ministerio de Educación, este fenómeno alcanza al 4% del alumnado y los expertos afirman que cerca de un 10% de los afectados son menores con discapacidad. El Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación, que se realiza en Andalucía en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta, es un programa de sensibilización educativa que pretende trabajar en el aula de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los alumnos para mantener una convivencia respetuosa.

En este 33 Concurso Escolar han participado alumnos de centros educativos españoles públicos, concertados y privados desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional.

Los estudiantes de Primaria y Especial han realizado un cartel publicitario de sensibilización contra el acoso, mientras que los escolares de la ESO, FP y Bachillerato han grabado una pieza audiovisual (micro-corto de un minuto) donde se muestra cómo pasar a la acción contra esta problemática.

Cada grupo o aula ha subido a la página web del concurso (www.concursoescolaronce.es) su trabajo en la categoría correspondiente: A (3º, 4º de Ed. Primaria); B (5º y 6º de Ed. Primaria); C (Ed. Secundaria y FP Básica); D (Bachillerato y Formación Profesional Media y Superior), y E (Ed. Especial).

Estos colegios pasarán a la nacional cuya resolución se conocerá el 12 de mayo. Los ganadores absolutos de esta edición, disfrutarán durante un fin de semana en Madrid del Campus ‘Somos diferentes, no indiferentes’, en el que vivirán momentos llenos de actividades y experiencias innovadoras, con visitas culturales y talleres.

El jurado de Andalucía, reunido hoy, ha estado presidido por el subdelegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, José Antonio Toledo, y formado por el vicepresidente del Consejo Territorial, Diego Delgado, el jefe de Sociedad y Cultura de los Servicios Informativos de Canal Sur TV, Sebastián García, la jefa del Departamento de Programas Educativos del Servicio de Planes y Programas de la Dirección General de Innovación de la Consejería de Educación, Natalia Gutiérrez, y la responsable del Departamento de Comunicación de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Auxiliadora Salido.