NARCOTRÁFICO EN EL CAMPO DE GIBRALTAR Declaraciones de Antonio Sanz: «Vamos a ganar la batalla a los narcos en La Línea» El delegado del Gobierno en Andalucía anuncia más medios y personal para luchar por tierra, mar y aire

S. A.

El delegado del Gobierno, Antonio Sanz, felicitó el jueves en La Línea de la Concepción a las Fuerzas de Seguridad del Estado por las operaciones antidroga desarrolladas en el Campo de Gibraltar, y las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla y aseguró el compromiso del Gobierno en ganar esta lucha contra el narcotráfico en la zona.

«Vamos a llegar hasta el final en esa lucha por tierra, mar y aire, y la batalla la vamos a ganar». Sanz augura que habrá momentos dificiles, pero advirtió que «la lucha es sin cuartel y hasta el final, porque el Estado de Derecho aquí no está en cuestión, ni hay impunidad. El que la hace la paga y en el sitio en el que tienen que estar estas organizaciones criminales es en la cárcel y en ese trabajo estamos volcados».

Más medios

El delegado del Gobierno reiteró que se incrementáran los medios personales y materiales pero se negó a dar «datos a los malos». Según el delegado los cuidadanos lo van a notar, «como el pasado verano se notó». Si bien advirtió que «esta lucha no se resuelve en dos días», ya que no es solo cuestión de detenerlos, sino de investigar y eso requiere tiempo. También Sanz resaltó el nivel de colaboración de los cuerpos policiales en la zona, tanto Guardia Civil, como Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y Policía Local. «Como se trabaja de forma coordinada ahora no se ha trabajado nunca antes», destacó el delegado, que recordó que las últimas operaciones han sido en colaboración de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad.

«Que vamos a enfrentarnos a situaciones complejas, no soy ingenuo, conozco la situación, por supuesto que sí pero que esta batalla la ganamos, no me cabe la menor duda; tenemos magníficos profesionales a los que vamos a seguir respaldando para esta lucha sin cuartel», dijo el delegado ayer en La Línea.

Asimismo, Antonio Sanz lamentó que hasta ahora ninguna otra Administración se haya sumado a las reuniones de coordinación de seguridad que se acordaron en junio de pasado año, tras la muerte de un policía local de La Línea durante un operación antidroga. El delegado del Gobierno desveló que ofreció al alcalde de la localidad liderar estas reuniones para coordinar todas las actuaciones de todas las administraciones públicas en el problema. «Pero a día de hoy el único que no ha faltado ni una semana desde entonces es el Gobierno de España», lamentó, al tiempo que reiteró que «La Línea no solo tiene un problema de seguridad» .

Como ejemplo del trabajo diario «en el que se dejan la piel» las fuerzas y cuerpos de seguridad, Sanz relató el balance de los controles efectuados esta semana en La Línea de la Concpeción. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil han realizado 73 controles en operaciones específicas en el que se identificaron a 487 personas y 241 vehículos. Constan en los controles 9 actas de aprehensión de armas y 7 por distintas otras causas. Durante esta semana, sólo en La Línea se han detenido a 16 personas y se han recuperado 13 vehículos robados e intervenido 17 embarcaciones, así como 29.200 cajetillas de tabaco.

«Nos preocupa y nos ocupa cualquier hecho que se produce en esta zona, pero nada puede tapar el trabajo constante y eficaz que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como desmuestran sus resultados», concluyó Sanz.