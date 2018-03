SUCESOS Caen 'Los Pantoja', la red que tenía «un astillero de narcos» en Puerto Real Guardia Civil y Policía Nacional desarticulan con la detención de 17 personas una banda que tenía su propia náutica para fabricarse las lanchas con las que alijar hachís

MARÍA ALMAGRO

07/03/2018 22:39h Actualizado: 07/03/2018 22:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como cualquier otro negocio el narcotráfico necesita de dinero para seguir funcionando. De bastante, además. La capacidad económica que tengan los grupos que lo manejan es determinante para baremar su dimensión, la actividad que les mueve y la estructura que mantienen. Si quieren mercancía y distribuirla sin problemas tienen que pagarlo y los precios son altos. De ahí que las ganancias sean millonarias pero las pérdidas también. La Guardia Civil y la Policía Nacional han vuelto a asestar un gran golpe en la lucha contra el narcotráfico desarticulando otra de estas redes que operaban con hachís en la provincia de Cádiz. Y en este caso, según las investigaciones, se trataba de una banda bastante solvente y, por tanto, muy dañina. La prueba está en que uno de los subordinados llegó a robar medio millón de euros a un cabecilla y eso no les impidió seguir traficando sin problemas. Conocidos como el 'clan de los Pantoja', dirigían desde Algeciras y La Línea alijos que se movían del Campo de Gibraltar hasta el Guadalquivir y terminaban en Sevilla para ser distribuidos desde allí en partidas más pequeñas a otras organizaciones.

En la operación, bautizada como 'Festejo', han sido detenidas 17 personas y se han cursado 3 órdenes de arresto internacionales a Marruecos. Además, se han incautado casi tres toneladas de hachís (2.860 kilogramos) e intervenido cinco embarcaciones, catorce vehículos, trece motores fuera borda, 60.000 euros en efectivo y ocho armas de fuego.

Esta laboriosa investigación arrancó hace un año. Y ese primer eslabón fue el más importante para poder desenredar la complicada red que habían tejido. A través de diferentes informaciones, los agentes tuvieron constancia de las supuestas actividades ilícitas que se estaban desarrollando en una náutica ubicada en Tres Caminos. Allí, en JMR Naval de Puerto Real, propiedad de Rafael F. B., un empresario local de 43 años, se estaban construyendo semirrígidas que servían supuestamente para ir a por el hachís a Marruecos y llevarlo hasta Sevilla por el Guadalquivir. Es decir, plantado en medio de la Bahía había un «verdadero astillero de narcotraficantes», según los investigadores.

Una vez localizado el punto de partida y fruto de los controles que se hicieron, los agentes relacionaron esta náutica con el clan familiar de 'los Pantoja', afincando en Algeciras pero con conocidos en el Campo de Gibraltar, Sevilla y Sanlúcar. Justo las tres localizaciones por las que discurría la droga que presuntamente transportaban.

Botadura y embarcadero

Además descubrieron que durante varios meses este negocio de barcos no sólo sirvió como botadura de lanchas para alijos sino que también, cuando el 'viaje' se complicaba por la presencia policial, lo utilizaban de narcoembarcadero, usando una rampa que tenían de acceso directo al agua. Además, y siempre según la investigación, se comprobó que los movimientos los hacían de noche (algo que evidentemente no es habitual en un varadero al uso) y que se armaban de 'puntos' de contravigilancia para no ser cazados.

Imagen de la náutica de Tres Caminos.

Las pesquisas se fueron desarrollando entre mediados y finales del pasado año a través de los movimientos y alijos que iban haciendo los investigados. En mayo los agentes se encuentran con una potente embarcación en la que viajan cuatro personas. Los ocupantes habían llamado a Salvamento Marítimo porque el barco había sufrido una avería y estaban a punto de hundirse. Cuando fueron a socorrerles se encontraron con una 'goma' de dos motores, un gps que había sido destruido para, seguramente, evitar que pudieran comprobar la ruta de navegación que habían seguido, y además, ya no había rastro del teléfono vía satélite desde el que habían llamado. Pero lo que terminó de confirmar este auxilio tan sospechoso es que nunca llegaron a recoger la embarcación que fue remolcada y llevada a puerto a pesar de estar valorada en 120.000 euros.

En una ocasión tuvieron que ser rescatados y nunca recogieron la lancha por miedo a ser detenidos

En junio tienen nuevas pistas para armar el puzzle. Esta vez se comprueba que en la náutica se hacen hasta tres cargas de combustible lo que les lleva a pensar que el negocio goza de bastante actividad con cierta periodicidad y que la nave puede estar siendo utilizada como base logística de la organización. Además fichan a nuevos sospechosos afincados en Sevilla, curiosamente, el destino final de los trayectos del hachís.

El siguiente movimiento se produce en julio con el encuentro de dos de los supuestos integrantes de la organización. Uno de los ‘Pantoja’ se reúne con ‘El Torna’, considerado uno de los cabecillas. Esta vez se trata de ultimar y asegurar un alijo que van a llevar a cabo por la costa de Huelva.

Armas intervenidas. Pistolas, escopetas y carabina.

Siguen las investigaciones y llegamos a finales de año. A través de gestiones policiales se sabe de que están preparando un nuevo alijo de quince fardos. Pero la mercancía nunca llega a su destino. Cuando dos integrantes de la banda, 'Chamorro' y 'Mole', la llevan en una furgoneta por la autovía de Los Barrios la dejan abandonada en una gasolinera con el hachís dentro al percatarse de que hay un control de la Policía Local de Medina que les puede traer problemas. Sin embargo, a pesar de que huyen, los investigadores ya tienen identificadas a las personas que habían participado en la preparación y el transporte de esa droga.

Similar circunstancia se dará días después cuando se les interceptan otra carga de 66 fardos que estaban intentando colar por el Guadalquivir a la altura del Coto de Doñana. En esa ocasión hay un detenido, un hombre de nombre árabe y nacionalidad francesa.

Ya en enero de este año se vuelve a identificar a otros dos integrantes a raíz de la compra en Málaga de un coche robado que querían utilizarlo de 'mula' en el transporte de droga. Cuando son interceptados se dan a la fuga a pie y dejan en el vehículo los dos fardos que llevaban.

18 registros en tres provincias

Y así, una vez centrados todos los objetivos, el pasado 16 de enero los agentes realizaban 18 entradas y registros en los domicilios de los principales investigados, deteniendo finalmente a 17 de ellos y dando así por desarticulada esta presunta red criminal.

En la operación han participado agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), del Servicio Marítimo, Policía Judicial, Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil y agentes de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO)de la Policía Nacional con la colaboración de la Policía Local de San Fernando y de Medina Sidonia.