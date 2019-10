ARQUITECTURA Dos edificios de España entre los 25 mejores del siglo XXI, según The Guardian La Tate Modern, de Londres, encabeza una lista en la que figuran la T4 del aeropuerto de Barajas y la Sala Beckett de Barcelona

Reconocer las mejores construcciones de la nueva era. Ese es el propósito del periódico británico The Guardian al proponer esta selección de obras maestras de la arquitectura del siglo XXI. Al frente de la lista está la Tate Modern (la Galería Nacional de arte británico y arte moderno en Inglaterra), en Londres. Se trata de una obra de los suizos Herzog & de Meuron que fue inaugurada en el año 2000. Era entonces -y sigue siendo hoy, según el diario- uno de los edificios públicos más impresionantes del mundo. La central eléctrica Bankside Power Station había quedado en desuso tiempo atrás, y allí nació un espacio contemporáneo sobresaliente sin disminuir la presencia histórica del edificio. Esta recopilación forma parte de una serie sobre lo mejor del mundo de la cultura (Best culture of the 21st century) en diferentes ámbitos.

Pasajeros en la T4 de Barajas

En esta lista figuran dos edificios construidos en España. En el puesto número 18, la terminal T4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez (2005). Thwe Guardian opina que el arquitecto Richard Rogers en colaboración con el madrileño Estudio Lamela lograron algo raro: crear un aeropuerto del que no estés deseando escapar. En el interior, la estructura metálica ondulada del techo está revestida con tiras de bambú que le otorgan una apariencia suave y sencilla. «Tiene una calidad relajante que es difícil de transmitir en fotografías, desde la suave acústica hasta la misericordiosa falta de iluminación fluorescente», señala el diario.

La Terminal de Barajas T4 fue honrada con el Premio Stirling del Real Instituto de Arquitectos Británicos, el más prestigioso de Gran Bretaña en arquitectura, así como con el ‘Internacional RIBA European Awards 2006’, ‘mejor proyecto de ingeniería 2005 por el Instituto de la Ingeniería de España’ y el premio de Diseño T+L 2006 en la categoría de ‘Mejor Espacio Público’.

Sala Beckett - Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia

El segundo edificio citado en esta lista es la Sala Beckett, en Barcelona (2014), un teatro y centro de investigación y pedagogía centrado en dramaturgia. Fue una obra de Flores y Prats que trabajaron sobre el edificio abandonado de la antigua Cooperativa Paz y Justicia, que durante años se utilizó como lugar de encuentros, pequeño teatro, sala social y de fiestas. «A pesar del abandono, encontramos un edificio cuyas paredes y techos estaban aún cargadas de historias y de emociones que el proyecto podía incorporar», dijeron entonces los arqutectos.

Flores y Prats añadían: «Ese estado de decadencia física en que encontramos este edificio nos interesó, no para devolverlo a su estado inicial, sino para llevar esa ruina hacia adelante y hacerla participar, con su carácter inacabado y de superposición de épocas, en una nueva realidad que pudiera seguir actualizándose sobre ella».

Hoy, la Sala Beckett (Pere IV, 228-232, Barcelona) se define como «un espacio de exhibición, creación, formación y experimentación teatral, dedicado especialmente a la promoción de la dramaturgia contemporánea y la difusión de la autoría teatral catalana».

El top 25 del siglo XXI

