E3 2019 Nintendo anuncia la secuela de «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» La compañía ha dado comienzo a sus actividades en el E3 2019 mostrando un buen número de juegos para Nintendo Switch que estarán disponibles en 2019 y más adelante

Nintendo ha mostrado las novedades para su videoconsola Switch en el marco del E3 2019, que recibirá una nueva aventura de «Luigi's Mansion», el juego de la serie de Netflix «Cristal Oscuro: La era de la resistencia» y el mundo abierto de «The Witcher: Wild Hunt - Complete Edition», y que tiene en desarrollo la secuela de «The Legend of Zelda: Breath of the Wild».

La compañía ha adelantado que está trabajando en el desarrollo de la secuela de «The Legend of Zelda: Breath of the Wild», título del que no ha aportado más detalles.

Nintendo ha anunciado la llegada de «Dragon Quest XI: Ecos de un pasado perdido» (Edición definitiva), a su videoconsola el 27 de septiembre. El personaje 'El héroe' de este título, además, se unirá a «Super Smash Bros. Ultimate» este verano, y en otoño lo harán los personajes de Banjo & Kazooie.

La tercera entrega de «Luigi's Mansion» (disponible en 2019) ofrecerá una estancia «espeluznante» de la que se han desvelado nuevos detalles. Como la versión viscosa de color verde de Luigi, Gomiluigi, que podrá atravesar verjas y suelos con pinchos, pero que debe tener cuidado con el agua.

En este título, Luigi contará con el arma Succionaentes GOM-1L con el que deberá enfrentarse a los fantasmas. Para ello, podrá hacer uso de distintas funciones, como Sacudida, que atrapa al fantasma por la cola y permite estamparlo contra otros fantasmas o el suelo; Chupoun, con el que dispara una ventosa para posteriormente tirar de objetos; o Propulsor, que genera una onda expansiva para rechazar el avance de los fantasmas.

«Luigi's Mansion 3» también tendrá un modo multijugador en Torre de los Desafío, para hasta ocho jugadores, que ofrecerá distintos juegos y desafíos.

La serie de Netflix «Cristal Oscuro: La era de la resistencia» tendrá un juego para Nintendo Switch, de tipo táctico, que llegará en 2019. El 20 de septiembre lo hará el título «The Legend of Zelda: Link's Awakening», junto con una figura amiibo del Link de este título.

De la franquicia Marvel, el título de lucha «Ultimate Alliance 3: The Black Order» enfrentará a los superhéroes y mutantes de los cómics contra el terrible Thanos por el control de las gemas del infinito. Llegará el 19 de julio.

Con el sello de Square Enix, ha anunciado la llegada de «Trials of Mana» a Nintendo Switch a principios de 2020. Los tres primeros juegos de Manda estarán recopilados en «Collection of Mana», que llegará a finales de año a Switch.

También llegará a la consola de Nintendo «The Witcher: Wild Hunt - Complete Edition» (2019) así como «FireEmblem: Three Houses» (26 de julio), que mantendrá la mecánica de juego de la saga, de tal forma que los jugadores se pondrán al mando de un grupo de guerreros que podrán desplazar por un campo de batalla en forma de cuadrícula.

Mario y Sonic y el resto de personajes de las dos franquicias protagonizan «Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos», un título de minijuegos deportivos que simulan las competiciones de los juegos de Tokio 2020. Llegará en noviembre.

La nueva entrega de «Animal Crossing, New Horizons» llegará el 20 de marzo de 2020 para llevar a los jugadores a una isla desierta donde vivir nuevas aventuras. La saga de terror «Resident Evil», de Capcom, incluirá en el catálogo de Switch los títulos «Resident Evil» 5 y 6 en otoño.

El 'shooter' «Contra Rogue Corps» llegará el 26 de septiembre a Switch, con modos para uno y varios jugadores, tanto en local como online. Y en Nintendo eShop se puede encontrar la colección completa de Contra.

En «Daemon X Machina» (13 de septiembre), los jugadores deberán defender el planeta de la amenaza que supone una inteligencia artificial corrompida. Para ello, los personajes deberán usar un traje de combate mecánico, Arsenal, que puede equiparse con distintas armas.

Pokémon también ha estado presente en este Direct. Los títulos «Pokémon Espada» y «Escudo» llegarán el 15 de noviembre, pero antes Nintendo ha mostrado una de las funciones de la Poké Ball Plus, que permitirá "llevar" un pokémon del juego al mundo real, para pasar tiempo con él.

«Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda» es un juego de aventura y acción en el que se podrá jugar como Link o Zelda en un mundo que cambia con cada partida. Para derrotar a los jefes habrá que participar en combates rítmicos. Estará disponible en la eShop el 13 de junio.

El juego de acción «Astral Chain» llegará el 30 de agosto. Los jugadores se pondrán en la piel de un agente novato de una unidad d élite y deberán enfrentarse a una amenaza interdimensional, las quimeras, con el arma viviente conocida como legión.

«Empire of Sin», de Romero Games, es un título gánster que llegará en primavera de 2020, que sumergerá a los jugadores en el Chicago de los años 20, en plena Ley Seca.

La última entrega de «No more heroes» estará disponible en 2020, y mostrará el regreso de Travis Touchdown a Santa Destroy, donde encontrará una metrópolis gigantesca levantada en una isla artificial y un objeto volante que flota sobre ella.

Nintendo también ha anunciado el 'remake' de «Panzer Dragoon», un título plataformas en el que el jugador monta a lomos de un dragón azul, para evitar que el dragon prototipo llegue a la torre. Llegará en invierno con gráficos y controles mejorados.

Otros títulos que llegarán a Nintendo Switch, desarrolladores por estudios terceros: «Dead by Daylight» (otoño), «Spyro Reignited Trilogy» (3 de septiembre), «Doom Eternal» (próximamente), «Wolfenstein: Youngblood» (26 de julio), «Stranger Things 3: The Game» (4 de julio), «Just Dance 2020» (5 de noviembre), «New Super Lucky's Tale» (otoño), «Minecraft: Dungeons» (primavera de 2020), «Ni No Kuni Remastered: La ira de la bruja blanca» (20 de septiembre), «Catan» (20 de julio), «The Sinking City» (otoño), «Alien: Isolation» (2019), «Hollow Knight: Silksong» (próximamente), «Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered» (invierno), «Dauntless» (finales de 2019) y «The Elder Scrolls: Blades» (otoño).