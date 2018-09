¿Por qué me fui de Twitter?

La red de micromensajes busca nuevas fórmulas para reducir la tiranía de sus usuarios más provocadores, que a golpe de tuit causan la fuga de intelectuales y personalidades públicas.

Lorenzo Silva, escritor - Oscar del Pozo

«Twitter genera una falsa democracia»

-¿Por qué decidió cerrar su perfil en esta plataforma?

- Me proporcionaba más desventajas o inconvenientes que ventajas, me suponía más un coste de tiempo y de atención que de beneficio. Y también porque percibí que, a escala general y dada mi propia experiencia, al ir creciendo la visibilidad la conversación pasó de ser muy enriquecedora en un principio a irse degradando de manera galopante.

- ¿A qué cree que se debe esa degradación?

- Al contenido que primero se encontraba. En Twitter hay dos contenidos principales: el que te encuentras, que producen otros, y el que mantienes con el resto de usuarios. El contenido generado por otros me parece más inerte (e instulzación). Es bastante inútil ver cómo cuentan sus cosas cotidianas, insultan o se hacen notar para que que no se olvide de ellos, algo que la plataforma fomenta. Perder el tiempo en eso no es un uso muy inteligente. Luego el contenido que generas percibí que, si al principio las interacciones eran bastante constructivas e instructivas, me di cuenta que un porcentaje creciente era ciego, un fondo de saco. Como hablar contra la pared, y eso tampoco tiene mayor interés para mí. Y cuando crece tu audiencia puedes ver que estos mensajes de alguna manera es inasumible, difícil de procesar salvo que le dediques mucho tiempo al cabo del dia.

- Sintió que se perdió el encanto.

. Al principio era mucho eso. Un volumen principal iban por esos derroteros. Luego empezaron a entrar otras cosas, y tenía que desplazar mucha broza hasta llegar ahí. Hace poco me escribió una lectora a través de mi web para hablar de un libro. ¡Qué necesidad hay de que se exhiba una conversación entre una lectora y yo! Casi hasta perdemos. Miras el perfil [en Twitter] y son personas inmaduras sin ningún tipo de fuste. El tiempo es corto y los que tenemos una edad tenemos cada vez menos. Te genera un caudal de conversación que no tiene valor. La plataforma es la suma de sus mensajes. Su finalidad, y no nos engañemos, no es favorecer la conversación sino extraer datos de sus usuarios. Por su propio diseño y finalidad económica lo que hace es que ese tipo de contenidos [tóxicos] no lo restringe sino que ha generado una dinámica para fomentarlo. Cada vez veo más cosas y gente que ha perdido las maneras y las referencias. La plataforma incentiva eso, lo convierte todo en mensajes personales y te sientes interpelado. He visto conversaciones de personas a las que considero con buen criterio que pierden el tiempo en esto.

- ¿Cree que el servicio visibiliza las conductas de la sociedad?

- La ventaja que tiene es que ofrece una presencia libre e individual, y la gente toma la que crea conveniente. Para mí lo mejor es no estar. Si hacemos una valoración de qué contribuye al debate del conjunto de la sociedad, podemos decir que no la está mejorando. Genera una falsa democracia, los debates no son más ricos ni están más matizados. Tiene una pequeña pega, como todas estas plataformas, que es la necesidad de ser inmediato porque si no te pasas de moda, y hay cuestiones que requieren de un análisis y de llegar a una conclusión de que es posible que hay una incertidumbre. Está normalizando un modo de expresión categórica y precipitada; de “aqui estoy yo”. Twitter ha generado esa palabra abominable llamada “zasca”».