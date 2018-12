2019, un año repleto de oportunidades para reinventarse profesionalmente

Miguel Ruiz Gil*

La digitalización y las nuevas tecnologías han impactado de lleno en el mercado laboral reconvirtiendo cientos de miles de puestos de empleo. Han provocado que muchos trabajos hayan quedado obsoletos, creando de manera paralela otras profesiones que tendrán un largo recorrido durante las siguientes décadas.

De acuerdo a la investigación realizada por el IAB y el BIBB, en los próximos años dejarán de existir cerca de millón y medio de trabajos, aunque se crearán otro número similar. Es decir, se producirán grandes cambios en la forma de trabajar pero manteniendo prácticamente el mismo número de empleo. Aunque es cierto que habrá sectores, como el ámbito de la fabricación, que sí que se verán más afectados y donde la automatización provocará la pérdida de más de 75 millones de puestos de trabajo antes de 2025. Un dato que resalta la necesidad de innovar y reinventarse.

La digitalización ha traído consigo muchas oportunidades de evolucionar en este nuevo paradigma, creando un mercado totalmente emergente y muy demandado que, actualmente, no cuenta con suficientes profesionales ni con la suficiente formación para atender la completa demanda empresarial surgida en este corto periodo de tiempo.

Debida a la gran variedad de puestos de empleo se ha producido un aumento de la competencia, por lo que cuanto un profesional más especializado y formado esté, más probabilidades de alcanzar un puesto exitoso tendrá. En este proceso de formación se antoja imprescindible estudiar al detalle la oferta formativa actual. La realidad es que existe un vacío importante en la universidad pública que está afectando de modo directo a la empleabilidad.

Por ejemplo, actualmente hay una serie de puestos de empleo que no existían hace 10 años o cuya demanda era ínfima (desarrollador de aplicaciones, data scientist, cloud especialist, etc.) y que la Universidad pública no ha sabido cubrir, probablemente debido a la falta de flexibilidad de estas estructuras. Aquí es donde algunas instituciones educativas privadas (como el IE, IESE, etc.) han sabido aprovechar su oportunidad y ofrecer másteres y cursos de especialización en estas nuevas profesiones.

La formación es el componente imprescindible en el proceso de reinvención… Aunque no es el único, hay otros dos elementos esenciales: la experiencia y la aplicación. La experiencia, vital para conocer el mundo laboral de primera mano y poder poner en práctica los conocimientos adquiridos en la formación; y gracias a la aplicación podremos implementar lo aprendido y ampliar nuestros horizontes laborales.

2019 será un año clave en el proceso de transformación digital que están atravesando las compañías españolas. Representa, por tanto, una época repleta de oportunidades, el momento ideal para todos aquellos que están buscando un cambio reinventándose profesionalmente. Ahora toca formarse, adquirir experiencia y especializarse.

Miguel Ruíz Gil es formador, experto en Reinvención Laboral y autor de «El Cómo del Éxito»