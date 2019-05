Ya puedes comprar un teléfono móvil en una máquina expendedora gracias a Xiaomi

Xiaomi no deja de sorprender a los usuarios. Pero también a la competencia, a la que «trae de cabeza» por ser una firma «revienta precios». Y es que la compañía china ofrece terminales muy competitivos a precios muy ajustados. Así, con el objetivo de seguir ofreciendo a los usuarios lo mejor al menor coste posible, ha decidido dar un paso más: vender sus «smartphones» y complementos en máquinas expendedoras.

No se trata de una broma. Xiaomi ha inaugurado recientemente en La India «Mi Express Kiosk», como así se conocen estas máquinas de vending, con el objetivo de conquistar a este mercado asiático. De hecho, India es un país con unas previsiones de crecimiento muy grandes en telefonía móvil, por lo que la firma no quiere dejar pasar la oportunidad de conquistarlo.

Este nuevo modelo de distribución de sus «smartphones» persigue dos objetivos. Por un lado, Xiaomi se ahorra costes no abriendo nuevas tiendas y, por otro, hace más accesibles sus productos. Toda una estrategia por explotar y que la compañía parece tener muy bien estudiada porque, tras la inauguración de la primera «Mi Express Kiosk» a principios del mes de mayo, la firma asegura que instalará 50 máquinas más en el país.

Mi fans, we've introduced an innovative way to buy your favourite #Xiaomi products with #MiExpressKiosk. It’s simple! Just choose a product & pay with your debit/credit card, cash, or UPI.



Experience it at Manyata Tech Park & our office in ETV. 50 more kiosks coming your way. pic.twitter.com/uqjjKkbb2b