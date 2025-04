Herbolarios, al servicio y cuidado de las mascotas

Se entiende como medicina veterinaria integrativa aquella que integra los conocimientos de la medicina convencional con los de las llamadas terapias alternativas, complementarias u holísticas, con la única finalidad de mejorar la salud tanto emocional como física. Actualmente se aplica, sobre todo en perros, gatos, caballos y conejos. En concreto, Herbolario para animales Sol de invierno se ha especializado en perros y gatos.

En palabras de Esther García, que regenta el herbolario Sol de Invierno , empezó siendo establecimiento físico en 2014 y desde hace unos años es tienda online pionero en ofrecer a los que como ella denomina «compañeros» de vida -sobre todo perros y gatos- «cuidar de ellos de la forma más natural posible. No solo cuando la enfermedad ha hecho acto de presencia; sino también de forma preventiva. Además, entendemos la salud de una forma integral, no solo prestando atención a su estado físico; sino también desde el punto de vista emocional».

En esta tienda online se ofrecen una serie de productos que han sido formulados contando con la ayuda de veterinarios especializados en medicina natural (lo que se conoce como veterinario integrativo). Para ello disponen un amplio abanico de productos de las principales marcas especializadas en fitoterapia y suplementos nutricionales de Alemania, Francia, Reino Unido, España, etc. Todas ellas -como nos comenta García- «llevan una dosificación recomendada con alta palatabilidad en formatos líquido, polvo, comprimidos, etc.».

Hay quién al leer está información piense que todo esto es algo, digamos extraño. « Nos enfocamos en perros y gatos . Esto no tiene nada ni de extraño ni de exótico. Nuestro objetivo es cuidar de la salud de nuestros animales de la forma más natural posible, partiendo siempre de que la base de la salud es una alimentación adecuada. En nuestro caso, abogamos por la dieta natural, BARF o ligeramente cocinada, o por alimentos procesados húmedos, pero siempre con ingredientes ecológicos. Nada de piensos».

Los más demandados

Respecto a los productos más demandados (dependiendo de la estación del año) Esther García nos comenta que ahora en invierno la equinacea y el propoleo para subir las defensas. Como expectorantes están el tomillo y el regaliz. También figuran aquellos productos indicados para problemas de comportamiento como las flores de Bach y los calmantes naturales. De cara a aliviar los síntomas de dolencias articulares como la artrosis o la displasia hay condoprotectores naturales con plantas como el harpagofito o el aceite de CDB. Además, cuentan con numerosos productos vía oral y champús y geles ecológicos para alergias dérmicas e intolerancias alimentarias. Asimismo, tienen productos complementarios para enfermedades como, por ejemplo, para Leishmania -una enfermedad con una alta tasa de mortalidad en los perros infectados cuando no reciben un tratamiento adecuado- como es Artemisia Annua.

Se trata de unas cápsulas que contienen extracto de esta planta medicinal con muchas propiedades, entre ellas: antiinflamatoria, antioxidante, antiparasitaria, anticancerígena, inmuno estimuladora. Estimula el sistema inmunológico de los perros tanto de forma preventiva como para complementar el tratamiento veterinario prescrito. Otra área interesante es la micoterapia, es decir, el uso de hongos medicinales. Por ejemplo, para problemas estomacales como la Melena de León (Hericium erinaceus), se trata de un hongo protector de estómago, regenerador y probiótico. Está especialmente indicado en casos de trastornos digestivos, úlcera gástrica o duodenal, gastritis, reflujo gastroesofágico, estreñimiento y daños neuronales para perros y gatos. Un protector hepático a base de diente de león, estracto de alcachofa o Cardo Mariano.

Otros productos destacados son los condoprotectores (alimentos complementarios) con efectos beneficiosos sobre la salud de las articulaciones con componentes naturales de propiedades antiinflamatorias y nutritivas para el cartílago, alivian el dolor en aquellos animales que sufren displasia, artritis, artrosis o reumatismo. Estos están compuestos por Boswelia, Curcuma o Mirra. En la actualidad uno de los productos más novedosos es el CBD (Cannabidiol) a base de Canabis (no es una sustancia psicotropica). Indicado -perros y gatos- como antiinflamatorio; pero también problemas dermatológicos, ansiedad, infecciones, dolor crónico, curación de heridas e incluso para síntomas relacionados con la edad (desorientación o pérdida cognitiva), indigestión, vómitos o pérdida de apetito, convulsiones de tipo epiléptico, entre otras bondades.

En polvo, cápsulas o gotas

La Valeriana, el Jazmín o la Melisa son calmantes naturales. Todos estos suplementos se administran en polvo, capsulas o líquido. En el caso de los gatos el Arándano está indicado para dolencias relacionadas con el sistema urinario y renal como problemas en el tracto urinario. «Nos gusta que nos consulten y tratamos de ayudar en todo lo posible, pero nosotras no diagnosticamos ni establecemos un tratamiento. Aunque vendemos suplementos naturales, no medicamentos, es decir, que no necesitan receta, siempre es conveniente que para patologías vengan con el tratamiento prescrito por un veterinario integrativo. Insisto en nuestro enfoque preventivo y de alivio de síntomas, ya que son productos con dosificación recomendada como los que existen en herbolarios para humanos, pero en este caso para perros y gatos».