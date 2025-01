Este domingo se celebra el Día Internacional del Gato

Dice el saber popular que los perros nos miran como sus dioses, los caballos como sus iguales; pero únicamente los gatos nos miran como sus súbditos y tienen toda la razón. Este 8 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Gato (es el único animal que tiene tres celebraciones) una prueba más de su poder. Los gatos son uno de los animales más peculiares y queridos de todo el mundo. Capaces de conquistar a las personas gracias a su carácter inteligente y a su independencia, pero también por ser cariñosos, divertidos y juguetones.

Sin lugar a dudas, son conocidos por su carisma especial y por algunas rarezas como esconderse en lugares extraños o las carreras repentinas sin un motivo aparente que los convierten en una de las mascotas más queridas y presentes en nuestros hogares.

Además, no es la única fecha en el calendario que les rinde homenaje, ya que tienen otras dos celebraciones mundiales en su nombre a lo largo del año . De este modo, los felinos cuentan con las siguientes efemérides: el 20 de febrero , el 8 de agosto y el 29 de octubre . Desde Kiwoko, la mayor red de tiendas de mascotas, aprovechan estas jornadas para al mismo tiempo que homenajear, promover campañas de esterilización, concienciar a la población sobre la lucha contra el abandono y promover la adopción de los animales más desamparados.

¿Por qué se celebra tres veces al año?

Cada 20 de febrero, se celebra desde 2009 en conmemoración a la muerte de 'Socks' , uno de los gatos más famosos del mundo . Fue la mascota de Bill Clinton, presidente de Estados Unidos y vivió en La Casa Blanca, apareciendo de forma habitual en los actos públicos y de prensa celebrados allí, lo que le llevó a ganar una gran popularidad en las redes sociales, hasta el punto de que tuvo su propia página web. Tras su fallecimiento, varias organizaciones de protección animal decidieron rendirle homenaje en este día.

Este 8 de agosto tiene su porqué ya que el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW en Inglés) estableció ese día desde 2002 para recordar a la sociedad el respeto y el amor que hay que profesar a estos animales. Y es que agosto se conoce como «el mes de los gatos», puesto que coincide con su época de mayor fertilidad en el hemisferio norte debido a la temperatura y la prolongación de la luz solar, aumentando de esta manera su actividad y reproducción. Por ese motivo también se utiliza para concienciar sobre la importancia de esterilizar a las mascotas , ya que es la mejor manera de evitar la súper población felina, camadas indeseadas y el cruel abandono. Por último, el 29 de octubre es el Día Nacional del Gato en Estados Unidos, pero celebrado en todo el mundo. Promulgado por la activista, Colleen Paige, cuyo objetivo es aumentar el número de adopciones y bajar el número de gatos callejeros en las grandes ciudades.

Beneficios de tener un gato como mascota

Desde Kiwoko destacan algunos de los beneficios que los mininos aportan como compañeros de los humanos.

-Son muy divertidos y sus pequeñas travesuras gatunas harán pasar buenos ratos a todos los miembros de la familia... aunque tendrá entre todos a su lider.

-Son silenciosos, sinuosos, independientes, respetuosos ; pero al mismo tiempo son cariñosos y mimosos.

-Los gatos destacan por su inteligencia e ingenio .

-Numerosos estudios demuestran qu e afectan de forma positiva en la salud de las personas . Con su ronroneo producen en el ser huamno un efecto tranquilizante y relajante, que en el campo de la medicina ha dado excelentes resultados en el tratamiento de enfermedades cardíacas, psicológicas o en casos de hipertensión.

-Gracias a su independencia, es una mascota que requiere menos cuidados ya que no hace falta pasearlos ni bañarlos con frecuencia, de hecho, es uno de los animales más limpios.

Un toque de alerta

Por último, desde Royal Canin y coincidiendo con el Día Mundial del Gato, ponen la señal de alarma y aseguran que el 50% de los propietarios no lleva a su gato al veterinario . Su principal razón: consideran que el problema terminará resolviéndose solo . Una revisión cada determinado tiempo nos ahorra sustos y disgustos y no poder celebrar con ellos por muchos años esta efeméride. Para cierre otra frase que resume a los gatos: «Es una labor muy difícil ganarse el afecto de un gato: será tu amigo solamente si siente que eres digno de su amistad, pero no será nunca tu esclavo»

Más temas:

Animalistas

Gatos

Mascotas