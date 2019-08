Un grupo de cazadores mata a un león a disparos y después lo celebra

Unos cazadores han matado a un león en su hábitat a quemarropa con varias escopetas. El momento fue grabado y ya se ha hecho viral debido a la brutalidad de las imágenes.

En el vídeo se ve cómo el felino corre descontrolado hasta donde se encuentran los cazadores. Sin embargo, éstos comienzan a dispararlo con sus escopetas hasta que el animal muere. Tras ello, se siguen oyendo disparos mientras los hombres celebran su hazaña.

