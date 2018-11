Piden quince años de cárcel para un hombre que violó y dejó embarazada a su hijastra de once años El acusado ha admitido ante el tribunal que mantuvo relaciones con la menor en dos ocasiones en el sofá de la vivienda donde residían, mientras la madre estaba trabajando, y ha asegurado que fueron consentidas por la niña

La Fiscalía y la acusación particular han pedido hoy una condena de 15 años de prisión para un hombre por violar a la hija de su pareja, una menor de 11 años, en el juicio en el que el acusado ha admitido que mantuvo relaciones sexuales con la niña, que quedó embarazada, pero ha dicho que fueron consentidas.

El acusado ha admitido ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Palma que mantuvo relaciones con la menor en dos ocasiones en el sofá de la vivienda donde residían, mientras la madre estaba trabajando, y ha asegurado que fueron consentidas por la niña y que cuando ocurrió él estaba muy borracho. «Soy culpable pero no era consciente de todo», ha asegurado ante el tribunal.

Su abogado ha pedido al tribunal que la condena sea de 12 años, ante la confesión del acusado.

En el juicio, que ha quedado hoy visto para sentencia, el acusado, que tenía 33 años cuando violó a la niña, ha admitido que sabía que la menor no había mantenido relaciones antes y que además no utilizó preservativo.

Ha dicho que cuando la menor se quedó embarazada, confesó lo ocurrido a su entonces pareja, la madre de la niña, «por el tormento que llevaba». «Ya no sabía qué hacer, buscaba enmendar el error que había cometido, al no tener otra salida fue cuando decidimos hablar con su madre», ha afirmado ante el tribunal.

La niña, que ha prestado declaración por videoconferencia, ha explicado cómo la pareja de su madre la violó dos veces, cuando faltaban unas semanas para que cumpliera los 12 años, en el sofá de su casa mientras su madre estaba trabajando. Ha detallado que ella se apartó y le pidió que la dejara en paz pero él logró bajarle los pantalones y violarla.

La madre ha explicado al tribunal que había pedido cita para llevar a su hija al pediatra porque no le bajaba el período y la noche antes su pareja le dijo que tenía que hablar con ella. Su pareja solo llegó a decirle que había cometido un error y ante el llanto de su hija averiguó lo que ocurría. «Supe que si no le llegaba el período era porque estaba embarazada, no necesitaba que me expliquen ni cómo fue ni nada», ha afirmado.

La médico de familia que las atendió al día siguiente confirmó con un test que la niña estaba embarazada. Ha relatado al tribunal que madre e hija lloraban cuando acudieron a la consulta y dijeron que no querían continuar con el embarazo.

El policía que las atendió después de que la médica activara el protocolo por abusos, ha relatado que ambas dijeron que las relaciones no habían sido consentidas.

Las dos psicólogas de la unidad de abusos que atendieron a la menor han explicado que la niña estaba muy afectada cuando les explicó lo ocurrido después de que se el practicara un aborto farmacológico. Han explicado al tribunal que consideraron el testimonio de la menor creíble y válido.

La fiscal ha pedido al tribunal una condena de 15 años de prisión para el acusado que ha reconocido haber mantenido relaciones sexuales con la menor dos veces y sin protección. Ha destacado la claridad y la persistencia del relato de la niña que ha explicado que las relaciones no fueron consentidas.

Según la fiscal, el acusado se aprovechó de la relación de parentesco, de la confianza con la menor y de su mayor edad para violarla y la dejó embarazada, causando un mayor daño psicológico.

El abogado de la acusación particular ha recalcado que las violaciones ocurrieron en la vivienda que compartían la pareja y la niña y que fueron aprovechando la ausencia de la madre.

El abogado defensor ha solicitado al tribunal que la condena sea de 12 años de cárcel, aplicando la atenuante muy cualificada de confesión y arrepentimiento.