«La nueva normalidad no puede ser una excusa para normalizar la pobreza»

Una de las tareas pendientes de la India es la desigualdad social . En esta lacra los que más sufren son los menores que se ven obligados a vivir en la calle o en chabolas, a veces huérfanos, y sin una escolarización que les permita tener un futuro mejor. Para poner fin a este bucle llegó hace 15 años a Bombay, la capital financiera del país, la Fundación Sonrisas de Bombay que, por su labor itinerante y a pie de calle con el proyecto Smiling Bus , ha conseguido el segundo premio ABC Solidario , patrocinado por Telefónica y el Banco Santander.

La presentación de candidaturas para la siguiente edición, la XVII, estará abierta hasta el 10 de diciembre. Se pueden registrar ya en la web www.abcsolidario.com .

Smiling Bus nació con el objetivo de encontrar una forma de llegar a las familias y niños que viven en la calle y hacerlo itinerante les permite llegar a más comunidades . Censar a las personas sin hogar es una misión casi imposible. La medición más fiable y reciente data del 2012, es de la ONG Action Aid y el Tata Institute of Social Sciences y sitúa la cifra de menores que viven en la calle de Bombay en 37.059, un número inferior al esperado que atribuyen al aumento de la vigilancia policial. En 1994 Unicef lo cifró entre los 100.000 y 125.000.

Ahora, un confinamiento muy duro y estricto en el país por la pandemia del coronavirus han tenido «unas consecuencias socioeconómicas dantescas», explican desde la Fundación Sonrisas de Bombay. «Muchas personas al quedarse confinadas no podían trabajar, muchos son jornaleros, cada día ganaban para vivir el siguiente, y se quedaron en la calle», detallan. El balance post-pandemia es, por tanto, nefasto, ya que el volumen de personas sin hogar ha crecido drásticamente.

«En estos 15 años que llevamos trabajando, no habíamos visto nunca una hambruna y una falta de acceso a agua potable como la hemos visto estos meses . Esta nueva normalidad no puede ser una excusa para normalizar la pobreza. Hemos de seguir garantizando que estos niños y niñas tengan acceso a la educación», afirman.

Su labor se basa en tres pilares fundamentales : la educación, la salud y el derecho a la identidad. Conscientes de que solo con la escolarización y unos conocimientos básicos los niños pueden conseguir salir de la pobreza, Smiling Bus les educa y trabaja con ellos y sus familias la motivación para ir a la escuela. «Aunque son niños, para la familia son vistos como un posible generador de recursos, y las familias valoran qué es lo más rentable, que su hijo vaya al vertedero a buscar basura o chatarra para luego vender, que salga a mendigar o que vaya a clase. En muchos casos no llegan a pensar que si su hijo va a clase en el futuro tendrá más oportunidades. Se mira en muchos casos por el retorno inmediato», explican.

A los menores también se les realizan revisiones médicas para acompañarlos a nivel de nutrición o por si se detecta también algún problema de salud para poder derivarlos a su centro médico. Además, se trata el tema de capacitación de derechos . Muchas de las familias que viven en la calle vienen de fuera y no tienen papeles ni documento de identidad y en Smiling Bus trabajan para que lo consigan. Es el primer paso para ser reconocidos como ciudadanos y sujetos de derecho. Desde la fundación relatan que un claro ejemplo es lo que ha ocurrido durante la pandemia: «El Gobierno puso en marcha un programa con cartillas de racionamiento para obtener acceso a ayudas alimenticias y muchas familias quedaban fuera por no tener el documento de identidad. Es como un círculo que, si no lo rompes, te condena todavía a más exclusión».

Uno de los barrios a los que acude Smiling Bus Susanna Carpintero

El proyecto lleva operativo un año, pero se ha visto interrumpido por el confinamiento y en los meses en los que se les ha permitido actuar, han ayudado a 300 niños . Al comenzar con la «nueva normalidad» en el país han detectado nuevas necesidades que les han llevado a plantear un giro en los proyectos.

Para adaptarlo a las necesidades de la pandemia -como las medidas higiénicas o el aforo- no pueden tener a los niños dentro del autobús haciendo sus tareas, por lo que van a cambiar algunas acciones. Entre semana será un espacio un elemento que permita transmitir información sobre el coronavirus. «Una cosa que nos encontramos, sobre todo al inicio de la pandemia es que había muchos falsos mitos desde que era un virus que afectaba a los ricos, más en occidente, que si bebías alcohol no te afectaba... También vamos a generar una serie de materiales que distribuiremos en formato de exposición para romper los mitos y ofrecer información que permita tener conocimientos sobre cómo prevenir este virus», afirman. En fin de semana mantendrán las revisiones médicas, pero en todo aquello que no tenga relación directa con Covid-19.

Aunque es impensable llegar a todos los menores sin techo, el proyecto se centra en cuatro localizaciones donde se suelen reunir o pernoctar, como por ejemplo Borivali Station, una estación de tren en el norte de Bombay rodeada de viviendas de uralita en las que subsisten grupos de niños sin familia que se dedican a vender en el tren artículos procedentes de hurtos y que es habitual que sean adictos al consumo de estupefacientes. También acuden a Bhandup Dumping Ground, donde 200 familias viven junto a un vertedero; a Wadala Station, lugar en el que un centenar de familias viven rodeados de chabolas; y a Kamathipura, una zona en la que residen familias y niños que piden limosna y tienen trabajos precarios.