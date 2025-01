«En la nueva normalidad no caben los lugares de ocio concurridos y hay que limitar la burbuja de relaciones»

Varios profesionales sanitarios de un hospital de referencia como el Gregorio Marañón, situado en el corazón de Madrid, dicen que lo de «nueva normalidad» suena más a titular que a otra cosa. Porque en esta «no normalidad» hay miles de test de diagnóstico por analizar y unos brotes que inusualmente, según los epidemiólogos, están siendo más grandes de lo esperado. Se esperaba que hubiera (y así lo manifestaban desde el Ministerio de Sanidad en sus declaraciones efectuadas en los últimos días de junio), focos «familiares» y tener que aislar a grupos de personas, pero no repuntes de casos de coronavirus tan importantes como los sufridos en Aragón o Cataluña ahora mismo, por ejemplo. Y que las regiones tuviesen que ordenar confinamientos perimetrales o cerrar municipios.

Desde el final del estado de alarma, proclamado hace ahora un mes, lo que sí han cambiado en hospitales de referencia como el Marañón o el Vall d’Hebron en Barcelona son dos cosas: el trabajo de los sanitarios en sí, que ya no acuden todos en masa a las «plantas Covid» a asistir a pacientes que no tengan otra patología que no sea la provocada por el coronavirus ; y, en segundo lugar, el perfil del contagiado.

En las tripas de los laboratorios de los hospitales grandes ahora se realizan cientos de PCR diarias (o pruebas de ADN), la mayoría (cerca de un 70% de los casos, según el Ministerio de Sanidad , cuando eran un 40% a mediados de junio) proceden de personas que están completamente asintomáticas y son jóvenes. Si durante los meses más intensos de la crisis sanitaria, el rostro del contagiado fue una persona de 50 años y más edad, población de riesgo y residentes de geriátric os, todos ellos con alta propensión a ser ingresados en un centro sanitario, los brotes de esta «nueva normalidad» no han asaltado, con fortuna, ni a hospitales ni a residencias de ancianos. Tal y como muestra el último informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave ), el tramo de edad que ahora preocupa se sitúa entre los 15 y 29 años, según el Instituto de Salud Carlos III. La edad media del contagiado ha caído bruscamente, recoge el informe. En concreto, de los cerca de 23.000 nuevos contagios de coronavirus que se han detectado en España entre el 10 de mayo y el 15 de julio, 4.254 tienen de 15 a 29 años. Le sigue de cerca la población de entre 40 y 49 años (3.903), y el segmento que va de 30 a 39 (3.466).

«Una edad más temprana implica cuadros más leves», ha defendido el epidemiólogo Fernando Simón en varias intervenciones ante la prensa en estas últimas semanas, o nulos, sin síntomas, a diferencia del principio de la pandemia cuando la maquinaria de detección se redujo a los casos de mayor gravedad y la posibilidad de hacer miles de test al día no existía.

«Quizá las personas con mayor riesgo se han protegido más después del confinamiento y eso y la relajación de las medidas ha hecho que la franja de edad de contagios sea diferente», explicó ayer en RNE el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros . Para el profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Francisco Caamaño , «la fórmula es la responsabilidad individual y limitar cuando no se pueda garantizar el círculo de relaciones: definamos una burbuja, un número muy limitado de personas con las que intimo . Durante un largo tiempo no hay lugar para lugares de ocio concurridos. Es posible hacerlo». «No volveremos a marzo, pero si no interiorizamos esta normalidad nos vamos a encontrar en una situación muy complicada», dice.

A más agenda, más brotes de coronavirus

Los jóvenes se relajan en las medidas de seguridad y el uso de la mascarilla más que los mayores, pero lo que es determimante en cómo se está extendiendo la tela de araña del coronavirus es la agenda de contactos tan alargada que tienen. Asistir a una fiesta de graduación (como en Córdoba); a un bar junto a un contagiado que lo ignora (como en Totana, Murcia); o un pub nocturno (como en Ermua, Guipúzcoa) abre un abanico de contactos posiblemente contagiados demasiado extenso para las labores de rastreo y control.

Un millón de personas van como una marea silenciosa contagiando sin saberlo y la mitad de los infectados ignoran la fuente de la infección, agrega el informe de Renave, aunque en una cuarta parte de los casos fue en el domicilio.

Hay más de 200 brotes activos, informó el pasado lunes el ministro Salvador Illa y el volumen de nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas ha pasado de las 141 infecciones del 21 de junio a los 685 del 20 de julio, que decrecieron durante el martes hasta 529. A pesar de que ayer se rompió una inercia alcista peligrosa , el grueso de los contagios sigue estando un 400%por encima que hace un mes. Las barreras de contención siguen siendo cuatro: distancia, higiene, mascarilla y rastreadores de los positivos y sus contactos.