Una niña de nueve años muere tras ser agredida a «mochilazos» por una compañera de colegio

Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre al final de la jornada escolar en un colegio de Campo Grande, municipio en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, pero la víctima falleció el pasado jueves seis de diciembre tras una cirugía.

Al parecer, la discusión entre las menores comenzó en el aula con insultos entre ellas, pero fue al final de la clase, cuando las niñas estaban fuera, cuando la menor de nueve años agredió con su mochila a su compañera con el apoyo verbal de adolescentes de 14 años.

La víctima fue trasladada a un centro de salud, donde le dieron de alta el mismo día, y continuó asistiendo al colegio los días siguientes hasta el miércoles, cuando fue ingresada en el hospital según informa RPP.

Según informaciones policiales, «la niña no tenía lesiones aparentes, sintió muchos dolores y (el día de los hechos) recibió atenciones médicas y volvió a su vida normal», pero días después «fue internada en la Santa Casa con una infección generalizada». Tras los hechos, las autoridades hablaron con las menores que participaron en las agresiones, las cuales no habían sido denunciadas por su familia. De acuerdo con las autoridades, la menor de nueve años no mató a su compañera pero los golpes que le dio «pueden haber contribuido a alguna causa preexistente de la víctima».