«Las inundaciones costeras serán más graves y más frecuentes según avance el siglo XXI» John Church recibe, junto a Anny Cazenave y Jonathan Gregory, el Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA por su contribución a entender y proyectar la respuesta del nivel del mar a la acción humana

Cuando, a finales de los 80, John Church (Australia, 1951) escuchó por primera vez las estimaciones sobre el aumento del nivel del mar, no las creyó. Ya estudiaba oceanografía, pero no había estado en contacto con los efectos del cambio climático. Así que decidió comprobar los datos por sí mismo. «Ahí me convencí de que era un tema grave y de que tenía que abordarse», cuenta en Bilbao, donde este martes recibe junto a Anny Cazanave y Jonathan Gregory los premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en la categoría de Cambio Climático, una de las ocho que componen estos galardones. Los tres han sido pioneros a la hora de lograr medir de forma precisa el aumento de los océanos y los motivos del fenómeno, un paso que, según cuenta Church, era necesario para poder tomar decisiones.

¿Qué implica un aumento anual de 3 milímetros en el nivel del mar, o los 8 centímetros en que se ha incrementado en los últimos 25 años?

En los últimos 25 años el nivel del mar ha incrementado 3 milímetros por año, pero la cifra está aumentando. Dentro de unos años podremos hablar de un metro de aumento, pero los problemas van a surgir antes. Por cada 10 centímetros de incremento, la frecuencia de los eventos de inundaciones costeras se multiplican por tres. En las próximas décadas, estos eventos serán más graves, más frecuentes y empeorarán según avance el siglo XXI. Alrededor de 100 millones de personas viven a un metro del nivel de marea alta, tenemos 3 billones de PIB que se generan en ese metro. Así que hay personas y economías que se van a ver más y más afectadas. No hay que esperar 25 años para ver los efectos.

¿Se puede evitar el incremento?

La razón del aumento del nivel del mar es la expansión de los océanos debido a su calentamiento. No podemos evitar todo el aumento del nivel del mar, incluso si detuviéramos hoy las emisiones de efecto invernadero. Pero sí tenemos una opción. Podemos reducir el nivel general de emisiones y ralentizar el ritmo. Tenemos que mitigar para evitar los peores escenarios posibles y adaptarnos al aumento del nivel del mar que ya no podemos evitar.

¿Cómo han llegado a estar tan seguros de que el hombre es un factor clave en el aumento del nivel del mar?

El aumento del nivel del mar no está solo causado por los gases de efecto invernadero. A principios del siglo XX hubo un componente de variabilidad natural. Pero hemos podido explicar las razones tanto a través de observaciones del sistema climático como desarrollando modelos, y está claro que desde los años 70 los gases de efecto invernadero son la causa principal, siendo responsables del 70% del incremento el nivel del mar. Y es un porcentaje que crece. También hay otras actividades antropogénicas. Por ejemplo, el uso del agua de los acuíferos, los vertidos al océano, la construcción de presas... todas estas actividades también son factores, aunque menores. Los temas más graves son los gases de efecto invernadero, que causan un calentamiento de los océanos y una pérdida de masa de los casquetes polares. También hay una pregunta sobre cuál es la contribución de la Antártida para la que todavía no tenemos una buena respuesta.

Muchos países están optando por poner barreras: Venecia, Manhattan… ¿es suficiente para detener las inundaciones o es una solución a corto plazo?

Hay varias respuestas cuando hablamos de adaptación. Podemos abandonar la costa o podemos adaptar la forma en la que vivimos (como elevar el nivel de los cimientos de los edificios o proteger parte de las líneas costeras con barreras). Pero no podemos proteger toda la costa, es demasiado caro. En algunas partes sí tendremos que hacerlo, en Londres por ejemplo ha sido un proyecto de 100.000 millones de activos protegidos por una barrera. Pero si va a ser suficiente a largo plazo, para eso no tengo la respuesta.

En España tenemos casi 6.000 km de costa, ¿se va a ver afectada por igual?

Habrá algunas áreas más vulnerables que otras. Las regiones cerca de desembocaduras de ríos o los deltas lo serán más, mientras que las líneas costeras rocosas se verán menos afectadas a corto plazo porque no se erosionan tan rápidamente. Las zonas de deltas de río suelen ser planas, con altas concentraciones de población, y los sedimentos en estas zonas se compactan, pero si reducimos los sedimentos que vienen de los ríos, entonces los deltas no crecen. Los efectos tienen distinta velocidad en diferentes partes del mundo.

Cada año en España necesitamos llevar miles de toneladas de arena a nuestras playas tras el paso de los temporales, ¿eso es un efecto del aumento del nivel del mar?

El aumento del nivel del mar está relacionado con tener que añadir arena en las playas, y la necesidad aumentará a lo largo del tiempo, también el coste, es uno de los problemas. Al añadir arena no nos damos cuenta del problema subyacente.

¿El aumento del nivel del mar afecta a otras dinámicas?

Habrá inundaciones costeras y no solo en primera línea de costa. Luego está la erosión costera, que afecta a las playas arenosas, pero también a los entornos naturales. Si tenemos desarrollos urbanísticos y sube el nivel del mar, el entorno natural se reduce en lugar de poder desarrollarse.

Los estudios suelen fijar el punto de mira en 2100, ¿qué pasa después?

El nivel del mar seguirá subiendo después de 2100 independientemente de lo que hagamos ahora. No podemos evitar el aumento del nivel del mar, pero la cantidad sí depende de lo que hacemos ahora. Si no mitigamos las emisiones, experimentaremos metros de aumento del nivel del mar en los próximos siglos. Y esto es algo que podemos elegir. Podemos elegir políticas de mitigación o no. Es importante que cuando las personas hacen planificación costera y adaptación, no pongan la línea en 2100, tienen que adoptar una perspectiva a más largo plazo.

¿Cuál cree que es el escenario más probable para final de siglo?

Creo que reduciremos las emisiones de algún modo, aunque sobre si cumpliremos los objetivos del Acuerdo de París de limitar la temperatura a 2 grados o 1,5 no estoy tan seguro, pero sí mitigaremos hasta cierto punto. Así que creo que el aumento del nivel del mar será de unos 50 cm este siglo, presuponiendo que empecemos a reducir emisiones.

Se han hecho muchas campañas en las que se ven ciudades inundadas, sumergidas… ¿juegan a favor o en contra de la concienciación?

Está claro que tendremos situaciones de inundaciones catastróficas, solo hay que ver lo que ha pasado en Nueva Orleans, Nueva York... Tenemos que ver cuál es el mejor modo de influir en la normativa. Creo que todas las opciones son importantes. Greta Thunberg parece tener un impacto en el mundo y ella habla de los peores escenarios, pero también es importante ser realistas sobre lo que va a pasar y lo que podemos hacer.

¿Y qué puede hacer un ciudadano?

Primero votar a aquellos gobiernos que se toman el tema en serio, y a nivel personal podemos dejar de malgastar la energía, tirar y no reciclar, usar más renovables… incluso cosas como apagar la luz o mejorar el aislamiento térmico de las viviendas para perder menos energía ayudan.