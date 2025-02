Fases de la desescalada: guía práctica para entender el desconfinamiento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , anunció ayer que se iniciará la fase 1 de la desescalada del confinamiento por coronavirus oficialmente y en la mayor parte de España, salvo en cuatro islas, el próximo 11 de mayo . La estrategia para desconfinar a la población está dividida en cuatro fases de dos semanas cada una . En una intervención que arrojó más dudas que certezas, Sánchez desplegó parte de este plan de desconfinamiento asimétrico (diferenciado por territorios, cuya unidad de medida y de evolución epidemiológica va a ser la provincia), gradual (por medidas progresivas contenidas en cada una de las etapas) y coordinado por un único mando, el Ejecutivo. En función de esas etapas, así quedarán las actividades permitidas durante las próximas semanas:

Cuando se permitan desplazamiento, ¿podré visitar a familia y amigos?

No se podrá visitar a amigos o familiares en sus casas, pese a que se permitan movimientos en la misma provincia, al menos al principio. «En función de la fase en la que estemos se podrá hacer, o no. En la primera fase, o en la fase cero, lógicamente no está contemplado», dijo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez . Sin embargo, añadió: «A lo mejor se puede ir a tomar una cerveza o un vermú a una terraza con una serie de condiciones». Aunque hay incertidumbre sobre cómo se va a implantar este punto, el documento que maneja el Gobierno contempla desde la fase 1 el « contacto social en grupos reducidos para personas no vulnerables ni con patologías previas», que se irían ampliando en número según se fuera pasando de fase.

¿Puedo ir a mi segunda residencia?

Para todos aquellos que tengan una segunda residencia en una provincia diferente a la habitual, no se permitirá que acuda a ella hasta que concluya todo el plan de desescalada. Solo aquellos que posean un segundo inmueble dentro de la provincia en la que residen habitualmente podrán hacerlo a partir de la fase 2.

¿Qué ocurre si trabajo en otra provincia?

Es una de las excepciones contempladas a la restricción de movimientos. Aunque en principio estos desplazamientos tendrán que esperar para la mayoría de la población, Sánchez sí especificó que alguien que viva en Segovia, por ejemplo, y trabaje en Madrid podrá acudir a su puesto de trabajo. También se contemplan como excepción los velatorios u otros motivos justificados, que deben aún estudiarse.

¿Qué pasa con el curso escolar?

Finalizará de forma telemática, y no se reanudará de forma presencial hasta septiembre . No obstante, se prevén algunas excepciones para abrir las aulas. Es el caso de las clases de refuerzo , a partir de la fase dos, para los cursos terminales (4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP y último año de Enseñanzas de régimen especial). También se abrirán para la celebración de la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) o antigua Selectividad, que está convocada entre el 22 de junio y el 10 de julio en toda España

¿Qué hago con mi hijo si tengo que ir al trabajo?

El Gobierno prevé también habilitar aulas (con limitación de aforo) para que los niños de Educación Infantil , de hasta seis años, puedan acudir a los centros en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente a partir de la fase 2. Eso sí, tendrán que acreditar que los dos progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización .

¿Se podrá participar en la misa dominical?

Sí. Durante la fase 1, los aforos en las parroquias e iglesias «deberán estar limitados a un tercio de su capacidad». En la fase 2, en cambio, podrán completarse «hasta en un 50 por ciento». La mayor parte del territorio deberá esperar al menos hasta el sábado 16 de mayo siempre que la situación epidemiológica lo permita. La Conferencia Episcopal aún no ha precisado las recomendaciones, pero serán similares a las que ya se recomiendan para otras actividades. Los obispos además han aconsejado dar la comunión en la mano y han suprimido el agua bendita y el tradicional saludo de la paz informa Laura Daniele .

¿Cuándo podrá ir la familia a los velatorios?

Desde la fase 1 se podrán reanudar los velatorios para un número limitado de familiares, con protocolos de distancia física y seguridad, aunque el Gobierno no ha especificado el número de personas presentes que estarían permitidas. En las siguientes fases se ampliaría el aforo.

¿Cuándo podré ir a tomar una cerveza?

Las terrazas podrán abrir, con una limitación de aforo al 30%, a partir de la fase 1, es decir, desde el 11 de mayo siempre que la provincia cumpla el criterio. A partir de la fase 2 será posible el consumo en local con servicio en mesa. En la 3 ya se incluiría el consumo en barra y se permitiría la apertura de discotecas y bares nocturnos con aforo al 30%.

¿Van a imponerse horarios para hacer actividades?

Según Sánchez, el Ejecutivo está estudiando establecer un horario preferente para los mayores de 65 años en la apertura de la actividad comercial, que comienza en la fase 1. «Después de la experiencia que vimos el pasado domingo, el Ministerio de Sanidad está estudiando la posibilidad de ordenar por horas las salidas en todo el territorio español», dijo. Se comunicaría en los próximos días.

¿Podré ir a la playa este verano?

En principio, si toda va bien, sí. Está prevista la apertura de las playas a partir de la fase 3, a la cual se llegaría a partir de principios de junio siempre que se cumplan los criterios sanitarios.

¿Puedo ir a la peluquería o a comprar ropa?

La apertura de pequeños locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de clientes está prevista desde la fase cero, es decir, desde el 4 de mayo. En la siguiente fase 1 se espera la apertura generalizada de los locales y establecimientos comerciales, aunque la apertura de centros comerciales se retrasa hasta la fase 2.

¿Se pueden celebrar bodas?

A partir de la fase 2, se restablecerá la celebración de bodas para un número limitado de asistentes, mientras que en la fase 3 se permitirá ampliar aforo.

¿Puedo hacer turismo dentro de mi provincia?

Desde la fase 1 se permite el turismo activo y de naturaleza para grupos limitados de personas. También comienza en esta fase la celebración de espectáculos culturales reducidos, y las visitas a museos.

¿Puedo cuidar de mi huerto?

Desde la fase cero, que se aplica el 4 de mayo para todo el territorio, ya se prevé la atención de huertos familiares, de autoconsumo, municipales, siempre que estén en el mismo término municipal que el del domicilio, o uno adyacente al mismo y se adopten las debidas precauciones higiénicas o de distanciamiento social.