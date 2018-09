Formentera limitará la entrada de vehículos a motor a partir del próximo verano El Gobierno balear ha aprobado este viernes el proyecto de ley para la sostenibilidad medioambiental y económica de la isla pitiusa

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo balear ha aprobado este viernes el proyecto de ley para la sostenibilidad medioambiental y económica de Formentera. Dicha norma permitirá regular el acceso de vehículos a la isla pitiusa y habilita al Consell de Formentera para establecer limitaciones temporales en la entrada y circulación de vehículos a motor. El Consejo de Gobierno de hoy, presidido por la socialista Francina Armengol, se ha celebrado precisamente en la isla pitiusa.

Una vez aprobado ahora el proyecto de ley, se enviará a continuación al Parlamento regional, para que se inicie la pertinente tramitación en la Cámara. El objetivo de la futura ley es, según el Govern, «ofrecer herramientas a la institución insular para solucionar los problemas de congestión de vehículos que sufre durante los meses de verano». La futura norma tendrá el rango de una ley autonómica, pero dejará en manos del Consell de Formentera la facultad de decidir las medidas concretas que se aplicarán. La nueva ley entrará en vigor el próximo verano.

El proyecto de ley que hoy se ha aprobado incorpora el 39% de las alegaciones presentadas al anteproyecto y modifica algunos aspectos de la propuesta inicial. Una de las principales novedades incorporadas ahora es que se aclara que las personas que tengan una casa en Formentera o que, a pesar de vivir en Ibiza, trabajen en Formentera, serán consideradas como residentes a la hora de restringir el acceso a los vehículos. Por lo tanto, se incluyen en las excepciones y podrán entrar en la isla con su vehículo. También se equipararán con los residentes los formenterenses que residen fuera y que tienen que volver a la isla por motivos familiares, por lo que podrán hacerlo con su vehículo.

Por lo que respecta a los ibicencos, tendrán condiciones especiales, ya que el Consell de Formentera establecerá una cuota específica para los residentes en la isla pitiusa mayor para facilitar su acceso a la pitiusa menor. Esta cuota será prioritaria y tendrá que ser suficiente, tomando como base los datos históricos de afluencia. Esta incorporación es fruto del consenso logrado entre el Gobierno balear, el Consell de Formentera y el Consell de Ibiza.

Por otro lado, según el actual proyecto de ley, las compañías navieras tendrán la obligación de informar a los clientes sobre la necesidad de tener autorización para entrar con un vehículo en Formentera. No obstante, no estarán obligadas a impedir el acceso al barco, su desembarque o la compra del billete en el caso de pasajeros con vehículos que no tengan autorización para circular por Formentera. Por lo tanto, «la responsabilidad de no circular con autorización recae totalmente en el titular del vehículo y no en las compañías», ha aclarado el Govern a través de un comunicado. Esta modificación se ha incorporado «con el fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar problemas competenciales».

En lo referente al régimen sancionador, se incrementa el importe previsto inicialmente en las multas, que ahora podrán llegar a los 1.000 euros en caso de infracciones leves. En el anteproyecto el máximo se había fijado en 600 euros. En el caso de las infracciones graves, el importe de las multas será de 10.000 euros. Aun así, las sanciones tendrán un descuento del 20% en los casos en que el infractor reconozca su culpa, y un extra del 20% más si paga enseguida.

Como se ha señalado ya, el proyecto de ley faculta al Consell de Formentera para adoptar, en el período temporal que considere oportuno, diversas medidas. Entre ellas, limitar la entrada de vehículos y la circulación de vehículos en función de criterios medioambientales durante los meses que decida o establecer un techo de vehículos en circulación y un sistema de reserva previa para autorizar la entrada a la isla en los períodos de limitación. Además, habrá cuotas específicas para los residentes de Ibiza.

Con respecto a la restricción de entrada y circulación de vehículos a motor en un período determinado, se incluyen excepciones, como los vehículos de los residentes, los vehículos para personas con movilidad reducida, los vehículos de servicio público, y los tractores o los vehículos de transporte de bienes y mercancías, entre otros. Los vehículos que estén autorizados tendrán que llevar un distintivo obligatorio.

Por lo que respecta a los vehículos de alquiler, también se establecerá un número máximo anual, dentro del techo total de vehículos, con la posibilidad de reservar un número determinado de vehículos eléctricos. Por otro lado, el Consell de Formentera incluso podrá limitar temporalmente la afluencia de vehículos a motor en espacios determinados con valores naturales, patrimoniales o paisajísticos, para evitar daños.