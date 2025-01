Cs denuncia el «claro sesgo ideológico» de la prueba de Lengua Catalana en los exámenes de Selectividad de Baleares

La portavoz adjunta de Cs en el Parlamento balear, Patricia Guasp , denunció ayer el «claro sesgo ideológico» de la prueba de Lengua Catalana y Literatura en los recientes exámenes de Selectividad realizados en Baleares. Guasp interpeló sobre esta cuestión al consejero de Educación, Universidad e Investigación, el socialista Martí March , en la sesión plenaria desarrollada en la Cámara regional. «¿Qué medidas piensa adoptar para garantizar la neutralidad ideológica de las próximas pruebas de Selectividad?», le preguntó la citada diputada a March. Por su parte, el consejero apeló a la «capacidad crítica» de los alumnos a la hora de analizar un texto.

El texto sobre el que debían pronunciarse los alumnos de Selectividad isleños en la prueba de Lengua Catalana y Literatura era un artículo del escritor Melcior Comes, publicado en el diario en catalán «Ara» el 27 de diciembre de 2019. El texto hablaba de los asistentes de voz y decía que «cada vez más este tipo de aparatos estarán presentes en la vida de mucha gente, y si nos pasamos tantas horas hablando con estos utensilios en castellano será una derrota más de nuestra lengua, más significativa que la que sufrimos día a día en la Administración de Justicia o en la cartelera de cine». Tras referirse a los «usuarios de los países catalanes», el artículo sentenciaba: «Estamos hablando de un asistente que nos ayuda o nos distrae, no de un guardia civil, pero de momento no funciona si no le hablas en la lengua de un imperio».

Tras una primera denuncia del portavoz de Vox en el Parlamento regional, Jorge Campos, sobre el contenido de ese texto, Comes explicó hace dos semanas a ABC que no había ninguna voluntad de ofender a nadie con su artículo. «Tengo un perfil de articulista más bien irónico y no me gusta nunca ir a la ofensa», recalcó Comes, para añadir: «La ironía a la hora de hablar por ejemplo de la Guardia Civil ya se entiende hoy como una especie de ataque, quizás porque ahora vivimos en un mundo en el que cualquier mínima reticencia ya te ocasiona críticas desaforadas ». Para este escritor mallorquín, su texto no era «nada marcado» ideológicamente y sólo quería exponer «la problemática de estas nuevas tecnologías de voz» y también «cómo hay dificultades para que se adapten a las lenguas más pequeñas y minoritarias».

Posiciones divergentes

Cabe recordar que en la presente legislatura gobierna en Baleares un tripartito conformado por el PSOE, Unidas Podemos y la formación ecosoberanista MÉS per Mallorca. Precisamente, una de las críticas más recurrentes que se le hacen al actual Govern desde la oposición y desde diversas entidades cívicas es que no estaría actuando cuando aparecen denuncias de adoctrinamiento en las aulas o de discriminación del castellano en favor del catalán.

En ese contexto, la portavoz adjunta de Cs afirmó ayer que «el pasado 7 de julio la Universidad de las Islas Baleares introdujo contenido ideológico en las pruebas de Selectividad, algo a lo que, por desgracia, ya nos tiene acostumbrados». La diputada se refería, en concreto, a la ya citada prueba de Lengua Catalana y Literatura. «No podrá negar que se trata de un artículo con un claro sesgo ideológico y que esconde también un claro sesgo identitario, y el relato de que la lengua castellana excluye a la lengua catalana», le dijo Guasp al consejero de Educación. Tras reconocer que March no había escogido ese artículo ni había preparado la prueba, le preguntó qué medidas prevé adoptar para «garantizar la neutralidad ideológica de las próximas pruebas de Selectividad».

En su respuesta, el consejero de Educación indicó que se debería empezar a entender «que son estudiantes de 2º de Bachillerato, que entrarán en la Universidad, que son mayores de edad y que tienen capacidad para hacer comentarios». A continuación, preguntó a Guasp si había analizado comentarios de texto de otras comunidades autónomas. Según el consejero, «en algunos hay apología del franquismo y no pasa nada». Para March, « los estudiantes han de ser capaces de criticar , han de ser capaces de tener una visión crítica de esto. Evidentemente. ¿O es que queremos hacer ciudadanos de segunda categoría?». Posteriormente, añadió que «hay que ser más tolerantes y saber lo que es la libertad de enseñanza, lo que es la libertad de cátedra y lo que es la autonomía universitaria».

«Despolitizar la educación»

En el turno de réplica, la portavoz adjunta de Cs pidió al consejero que se preocupe por «garantizar la neutralidad ideológica» en la enseñanza en las Islas. Además, acusó al tripartito balear de hacer «politización» de la educación. «En Ciudadanos siempre hemos abogado por despolitizar la educación y descargarla de toda ideología», recalcó. En ese sentido, para Guasp el «problema» real en Baleares estaría en la asignatura de Sociolingüística, «porque esta materia es la que ha construido un peligroso relato identitario de que el bilingüismo es forzado , que no es natural, y que siempre gana una de las dos lenguas y de que la lengua catalana está minorizada, y que por eso necesita el concurso de las administraciones, pero eso no es cierto».

En su segundo turno de respuesta, March dijo que el catalán, «para su supervivencia», necesita del concurso de las administraciones. «Esto no lo dice este consejero, lo dicen el Estatuto de Autonomía y la Ley de Normalización Lingüística», enfatizó, para añadir: «Y esto es lo que hace este Govern, intentar que nuestra lengua sea normal , lo que significa que no tenga que desaparecer y que se pueda usar en todos los aspectos». Por último, defendió a Comes. «El escritor al cual usted hace referencia es un buen escritor, escribe en catalán, es un escritor joven al que es necesario realmente conocer», afirmó. «Por tanto, que los estudiantes tengan que comentar un texto de este señor me parece bueno y me parece adecuado, y también me parece que es interesante saber cuál es la actitud crítica que puedan tener con respecto a eso», concluyó March.

La mencionada prueba de Lengua Catalana y Literatura en los exámenes de Selectividad de la UIB ha sido no sólo criticada por Cs, Vox o el PP en estos últimos días, sino también por entidades como Mos Movem, Societat Civil Balear, Foro Baleares, Plis Educación, JUCIL (Justicia para la Guardia Civil) Baleares o Convivencia Balear, entre otras.