La ONU debate un acuerdo histórico contra la contaminación por plásticos

No queda ni un solo lugar en la tierra que esté libre de plástico . Sus partículas se han encontrado en la montaña más alta del mundo, en el monte Everest, y también se han visto restos en el lugar más profundo del planeta, en la Fosa de las Marianas del océano Pacífico. Con una producción que no para de crecer, la contaminación por plásticos se ha convertido no solo en un problema medioambiental sino en una amenaza para la salud de las personas. Ahora, casi 200 países se reúnen para negociar un acuerdo histórico para intentar atajar el problema.

Las conversaciones se desarrollan desde hoy y hasta el miércoles en la Cumbre de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA, por sus siglas en inglés), en Nairobi (Kenia). El objetivo es establecer el marco para el futuro texto, que vería definitivamente la luz en dos años. Es decir, ahora se negocia si hay que poner límites vinculantes a la producción, fijar objetivos para el reciclado o si debe incluir medidas contra la contaminación en el océano, por ejemplo, pero las cifras concretas se establecerán más adelante.

«Podría ser el avance más importante en la agenda medioambiental desde el Acuerdo de París de 2015 [que busca limitar el calentamiento global del planeta y la reducción de las emisiones de efecto invernadero]», aseguran desde la ONU.

Los países llegan con varias propuestas sobre la mesa. La que cuenta en estos momentos con más apoyos, incluyendo la UE, es la presentada por Ruanda y Perú. Propone un acuerdo jurídicamente vinculante que abarque toda la vida de los plásticos , desde su producción y diseño hasta la gestión y tratamiento de los residuos.

Pero según ‘Finantial Times’, los principales fabricantes de productos químicos y plásticos están presionando para debilitar la propuesta e intentar que las medidas se limiten a la gestión de los desechos en lugar de la producción. En este sentido, una propuesta presentada por Japón sería más adecuada, ya que se centra en este punto y en la contaminación marina.

La última propuesta que está siendo estudiada es de la India, quien pide un pacto voluntario orientado a los plásticos de un solo uso.

Problema creciente

Las cifras sobre plásticos apuntan a un crecimiento constante. La producción se ha duplicado en los últimos veinte años a nivel mundial , pero apenas se recicla un 9% del total, según un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Un problema que ya es evidente para la mayor parte de la población. Una encuesta de Ipsos en 28 países reveló que casi nueve de cada 10 personas considera importante contar con un tratado mundial para frenar los plásticos. «La crisis de los plásticos amenaza con estar fuera de control (...), los gobiernos tienen ahora la responsabilidad y la oportunidad de adoptar un tratado mundial», dijo Marco Lambertini, director general de WWF Internacional.